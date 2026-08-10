Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Villamartin
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Villamartin, Hiszpania

;
2 obiekty total found
Mieszkanie w Villamartin, Hiszpania
Mieszkanie
Villamartin, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Odkryj urok eleganckich mieszkań z malowniczymi widokami przyrody, zagnieżdżonych w społeczn…
$243,133
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Villamartin, Hiszpania
Szeregowiec
Villamartin, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 131 m²
Townhouse in Williamartine, Orihuela Costa. Duży salon, kuchnia amerykańska, 3 sypialnie, 3 …
$244,001
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się
Realting.com
Udać się