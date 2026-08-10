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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Vejer de la Frontera, Hiszpania

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domy
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5 obiektów total found
Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
~700m from the beach Rustic plot of 500 m² REGISTERED in the property registry. The house ha…
$103
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Dom 2 pokoi w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 70 m²
This is a 300m2 approx plot with an unfinished building of about 70m2 approx. It has the str…
$75,933
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Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Finca 300 m od plaży o powierzchni około 70 m2. Jest ograniczony ścianą, dostępną i przejrzy…
$141,018
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TekceTekce
Willa w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Willa
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
El  PALMARVejer de la Frontera,€175,000~25 m from the beach (FIRST LINE) House / Apartment o…
$189,783
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Szeregowiec w Vejer de la Frontera, Hiszpania
Szeregowiec
Vejer de la Frontera, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 254 m²
~900 m vom Strand Pinillo entferntSan Pedro Alcantara, Marbella, Malaga Urbanisierung „Bello…
$433,791
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