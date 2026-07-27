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Nowe budynki na sprzedaż w Torrox

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Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Dzielnica mieszkaniowa Infinity Views
Torrox Park, Hiszpania
od
$387,939
The development consists of 21 semi-detached houses. They are distributed in 2 bedrooms, 3 bathrooms and living-dining room-kitchen with direct access to a large terrace with sea views. It has a communal area with swimming pool. Each property has a basement with individual garage and a large…
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
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Dzielnica mieszkaniowa Residencial Peñoncillo IV
Torrox Park, Hiszpania
od
$364,048
Modern and elegant flats in Malaga that combine contemporary design, functionality and energy efficiency. Each home is built with a reinforced concrete structure and advanced thermal and acoustic insulation to ensure maximum comfort throughout the year. The interiors feature large-format p…
Agencja
Muse
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Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
Dzielnica mieszkaniowa Proa
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Dzielnica mieszkaniowa Proa
El Morche, Hiszpania
od
$494,878
A development located on a natural balcony with spectacular sea views. This project, adapted to the topography, features a sustainable design and comprises semi-detached single-family homes with 3 bedrooms, southeast, south, and southwest orientations, and incredible sea views. All homes i…
Agencja
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
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Dzielnica mieszkaniowa Marinsa Altair
Los Llanos, Hiszpania
od
$341,295
Discover our exclusive selection of 112 modern 1, 2, and 3 bedroom homes, designed to offer you a unique and comfortable lifestyle. Ground-floor apartments with spacious terraces, first and second floors with glass balconies, and penthouses with solariums. Homes with exceptional views. Find…
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