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Wille nad morzem na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa 5 pokojów w Torrevieja, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Torrevieja, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 407 m²
Liczba kondygnacji 2
Ekskluzywna willa pod klucz z prywatnym basenem, dużym tarasem i przepięknym widokiem położo…
$1,85M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Torrevieja, Hiszpania
Willa
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 243 m²
Luksusowa willa z 4 sypialniami nad morzem na plażach Orihuela. Duża luksusowa willa z 4 syp…
$1,03M
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Willa w La Mata, Hiszpania
Willa
La Mata, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 438 m²
Willa z 5 sypialniami i prywatnym basenem w La Mata. Oddzielona willa z 5 sypialniami w La M…
$1,36M
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