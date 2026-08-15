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Biznes na sprzedaż w Torrevieja, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
48
Gotowy biznes Usuwać
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1 obiekt total found
Gotowy biznes 110 m² w Torrevieja, Hiszpania
Gotowy biznes 110 m²
Torrevieja, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 110 m²
Przestronne nieruchomości komercyjne w samym sercu Torrevieja, z 1 łazienką, gotowy na wszel…
$182,250
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