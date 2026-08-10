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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Tarifa, Hiszpania

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45 obiektów total found
Kawalerka w Tarifa, Hiszpania
Kawalerka
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Sprzedaję centralne studio z tarasem .Studio posiada wyposażoną kuchnię, łazienkę i balkon .…
$130,170
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Mieszkanie 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 70 m²
Przestronny apartament z sypialniami 2 i łazienkami 2 w nowo wybudowanym budynku OCEAN VIEW.…
$320,001
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 121 m²
Duplex attic in 2018 building with pool on the community roof. It is a third exterior plant…
$650,850
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Mieszkanie 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 50 m²
Very bright apartment. It is a ground floor about 200 meters from the sea. It consists of …
$223,459
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Kawalerka w Tarifa, Hiszpania
Kawalerka
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Nowe studio budowlane na sprzedaż .Dom jest bardzo jasny i znajduje się na 2. piętrze budynk…
$173,560
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Bliźniak 4 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Dwupoziomowy central na sprzedaż z basenem społeczności. Znajduje się kilka kroków od stare…
$347,120
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Kawalerka w Tarifa, Hiszpania
Kawalerka
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 27 m²
Centralne studio w spokojnej okolicy. Kilka kroków od dzielnicy handlowej i starego miasta.…
$97,628
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Dom 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 170 m²
Nowa promocja mieszkań VENTURA HOMES, składa się z 19 domów bliźniaczych z prywatnym garażem…
$374,239
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Mieszkanie 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Very bright central floor. It is located a few steps from the historic center. It consists…
$336,273
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Mieszkanie 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 90 m²
Wygodny apartament bardzo blisko plaży. Jest to parter o przybliżonej powierzchni 90 m2. S…
$212,611
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Dom 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 213 m²
Fantastic Chalet of 213 m2/ (164 m2 useful) located in the residential zone the rate cuartón…
$615,054
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Powierzchnia 88 m²
I sell magnificent duplex attic in the center of rate, the house includes parking and storag…
$488,138
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Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 250 m²
W mieście Tarifa w Kadyksie, przy drodze prowadzącej do Sanktuarium Virgen de la Luz, bardzo…
$390,510
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Attic with wonderful views of Los Lances Beach. It is in urbanization with garden and pool.…
$390,510
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 97 m²
Duplex attic of recent construction with luxury qualities. It is located in the downtown ar…
$428,476
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Dom 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
1.526 m2 plot with 57 m2 construction. The house has two bedrooms, bathroom, kitchen-salon
$206,103
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
OSTATNI ATTYKUJ DO SPRZEDAŻY W NOWEJ PROMOCJI NOWEJ WIDOKU PRACY OCEAN VIEW, CIESZY SIĘ NAJL…
$466,443
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Mieszkanie 2 pokoi w Facinas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Facinas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Wide floor is sold in facin, 15 minutes from town rate and 10 minutes from Valdevaqueros.Amp…
$178,984
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Bliźniak 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Bliźniak 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
Bardzo jasny centralny dupleks kilka kroków od plaży i starego miasta. Składa się z dwóch s…
$251,662
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Mieszkanie 3 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Apartment on very bright ground floor. It is located in a commercial area at a battle steps…
$201,764
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Dom w Tarifa, Hiszpania
Dom
Tarifa, Hiszpania
Powierzchnia 200 m²
1500m2 plot accessible and flat, has a garden that occupies the entire surface, a house of a…
$672,545
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Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Stary dom z działką w pobliżu Bolonii 10 minut od plaży. Zbudował około 60 metrów kwadratowy…
$246,238
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Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Urban plot of 2,500 m2 in the fourth at 10 min by car at rate. He currently has a building o…
$292,883
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Mieszkanie 1 pokój w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
Mieszkanie w centralnej części. Jest to drugie piętro zewnętrzne o przybliżonej powierzchni…
$195,255
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Mieszkanie 1 pokój w Facinas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Facinas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 130 m²
110m2 renovated house with the patio included habitable around 60m2. It consists of 1 bedroo…
$173,560
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Mieszkanie w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie
Tarifa, Hiszpania
Powierzchnia 60 m²
Local on the ground floor a few meters from Los Lances Beach. It has an area of ​​60 m2. I…
$113,899
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Kawalerka w Tarifa, Hiszpania
Kawalerka
Tarifa, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 24 m²
Nowe studio konstrukcyjne na sprzedaż. Dom jest bardzo jasny i znajduje się na 3 piętrze bud…
$162,713
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Willa w Tarifa, Hiszpania
Willa
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 250 m²
Casa for sale in the town of Bologna. The property has two floors, a land of about 50 m2 and…
$810,008
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Penthouse w Tarifa, Hiszpania
Penthouse
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
Beautiful attic in Ventura Building, enjoys sea views from its private terrace and from its …
$390,510
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Mieszkanie 2 pokoi w Tarifa, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Tarifa, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
New construction housing very well located, from 2008, very bright and cozy, located two min…
$218,035
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