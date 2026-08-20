Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Sierra de las Nieves
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie

Mieszkania na sprzedaż w Sierra de las Nieves, Hiszpania

;
2 pokojowe
5
3 pokojowe
12
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
18 obiektów total found
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 149 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,15M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 108 m²
Ten nowy projekt mieszkalny w miejscowości Istana w Maladze oferuje 24 ekskluzywne apartamen…
$673,786
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 134 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$2,33M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 108 m²
Nowy rozwój ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE, w Sierra de las Nieves, na stokach La Concha, w po…
$672,397
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Kawalerka 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Kawalerka 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 189 m²
Nowy rozwój ALMAZARA BOUTIQUE REZYDENCJE, w Sierra de las Nieves, na stokach La Concha, w po…
$692,190
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
International Property Alerts
Języki komunikacji
English
Mieszkanie 2 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 132 m²
Wyłącznie prywatna wioska mieszkalna składająca się tylko z 44 luksusowych domów z widokiem …
$1,12M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Istan, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Odkryj ekskluzywny styl życia w tym nowym kompleksie w Sierra de las Nieves, w pobliżu Marbe…
$722,747
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 185 m²
Odkryj ekskluzywną kolekcję 14 dwuosobowych willi znajdujących się na pierwszej linii z pres…
$1,22M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa in…
$597,808
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Ojen, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
PRICE REDUCTION! 3 levels apartment in luxury complex Meisho Hills, Sierra Blanca. Two bedro…
$929,846
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa inwestycja w S…
$719,692
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
To stylowy apartament z 3 sypialniami i 2 łazienkami, w tym luksusową łazienką en-suite w sy…
$1,60M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 2
Nowy kompleks mieszkalny w Istán składa się z 22 mieszkań z 1 i 2 sypialniami, rozmieszczony…
$315,736
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Istan, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Istan, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KOMPLEKS MIESZKANIOWY W ISTANIE, NIEDALEKO MARBELLI Rynek Pierwotny Nowa in…
$673,260
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
IMPONUJĄCA NOWA INWESTYCJA Imponująca nowa inwestycja z mieszkaniami z 2 i 3 sypialniami o…
$922,830
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Odkryj swój wymarzony dom: Luksusowe wille w La Mairena Prestiżowa lokalizacja z niezrównan…
$986,674
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
IMPONUJĄCA NOWA INWESTYCJA Imponująca nowa inwestycja z mieszkaniami z 2 i 3 sypialniami o…
$1,04M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Ojen, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Ojen, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
NOWA INWESTYCJA W PALO ALTO Inwestycja obejmująca 60 mieszkań i penthouse'ów położonych na …
$986,674
Zostaw prośbę

Parametry nieruchomości w Sierra de las Nieves, Hiszpania

z Taras
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się