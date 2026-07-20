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Kawalerki z tarasem na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
15
Arona
12
Los Cristianos
4
San Miguel de Abona
3
Kawalerka Usuwać
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8 obiektów total found
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, parking, wspólny basen
$263,118
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$472,443
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Taras, wspólny basen
$291,183
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OkeaskOkeask
Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
VYM Canarias Estate Agents are offering a studio flat for sale in the Udalla Park holiday co…
$260,004
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
We are pleased to present to our clients a cosy and bright studio apartment in the sought-af…
$262,406
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$386,675
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TekceTekce
Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
Taras, wspólny basen
$238,432
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 34 m²
Ogród, Taras, Wspólny basen
$300,989
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Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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