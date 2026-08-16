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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
San Miguel de Abona
14
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107 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 90 m²
Jednoosobowy apartament w mieście Palm Mar, w kompleksie Bahia de Los Menceyes, położony 200…
$373,212
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Studio na sprzedaż w San Eugenio Bajo w kompleksie Ocean Park. Pokój dzienny, kuchnia ameryk…
$157,449
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie El Caribe, który znajduje się w strefie Las…
$163,164
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Wyprzedaż studio w Torviscas Alto w Laguna Park II. Salon, amerykańska kuchnia, łazienka i t…
$110,797
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż jest piękny apartament z widokiem na ocean w okolicy Torviscas Alto. Znajduje si…
$200,601
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Mieszkanie 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż penthouse z sypialniami 2 w kompleksie Tenerife Royal Garden, Las Americas. Pent…
$687,526
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Na sprzedaż przytulny apartament z 1 sypialnią, łazienką i tarasem z widokiem na ocean. Powi…
$334,724
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament w kompleksie Tajinaste, Las Americas z jedną sypialnią, jedną łazienką, o łącznej…
$195,936
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
W sprzedaży znajduje się mieszkanie w La Caleta. Mieszkanie składa się z: sypialni 1, łazien…
$431,526
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Mieszkanie 4 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 110 m²
Na sprzedaż znajduje się piękny apartament z basenem na kompleksie i ogrodem. Dwupiętrowa po…
$449,020
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
W sprzedaży znajduje się penthouse w rezydencji Sonia, Callao Salvaje. Powierzchnia: 120 m2.…
$367,380
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Mieszkanie 1 pokój w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 50 m²
Na sprzedaż Apartament w Palm Mar z widokiem na ogród. Składa się: 1 sypialnia, łazienka, po…
$186,606
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Na sprzedaż jest podwójne mieszkanie, które znajduje się w strefie Los Cristianos. Apartamen…
$309,066
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie Island Village, San Eugenio Alto. Kompleks …
$290,405
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Apartament na sprzedaż w Laguna Park II, Costa Adeje. Na terenie kompleksu znajduje się publ…
$134,123
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Studio na terenie złożonej wioski Island Village, Costa Adeje. Jest w odległości spaceru …
$139,954
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 53 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie "Parque Santiago 2", Playa de Las Americas.…
$360,383
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Apartament w Oasis Mango, Los Cristianos. W pełni zreformowane z widokiem na ocean. Kompleks…
$163,280
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Mieszkanie 2 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 69 m²
Apartament na sprzedaż, który znajduje się w kompleksie "Las Terrazas", w okolicy Los Gigant…
$256,583
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Kawalerka w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka
Miraverde, Hiszpania
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 38 m²
Studio w najbardziej ekskluzywnej dzielnicy na południu Teneryfy, zaledwie 5 spacerem od Pla…
$156,282
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Na sprzedaż apartament w kompleksie Mareverde w Torviscas Bajo. Apartament 55 m2, 2 sypialni…
$230,925
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament w kompleksie Mirador del Sur w Playa Paraiso. Składa się z salonu, otwartej kuchn…
$180,774
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Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 32 m²
Na sprzedaż znajduje się piękne studio w kompleksie Santa Maria, w okolicy San Eugenio Bajo.…
$185,440
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Powierzchnia 68 m²
Apartament na sprzeda ¿w kompleksie La Finca, w dzielnicy Chayofa. Apartament składa się z:…
$184,273
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Kawalerka 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 40 m²
W przytulnym kompleksie mieszkalnym Las Barandas, który znajduje się na pierwszym wybrzeżu n…
$145,786
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 35 m²
Apartament na sprzedaż w San Eugenio Bajo, Costa Adeje, w kompleksie Orlando (studio przeksz…
$220,428
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Na sprzedaż mieszkanie w Torviscas Bajo, Costa Adeje, w kompleksie Mareverde ( studio, które…
$186,606
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 45 m²
Apartament na sprzedaż znajduje się w kompleksie Windor Park, San Eugenio Alto. W apartamenc…
$160,948
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 41 m²
Na sprzedaż jest piękny apartament z 1 sypialnią w kompleksie Summerland, w strefie Los Cris…
$220,428
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Mieszkanie 2 pokoi w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 87 m²
Na sprzedaż znajduje się apartament w kompleksie Parque Santiago III, Las Americas. Odległoś…
$437,358
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Typy nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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