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Mieszkania w górach na sprzedaż w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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Adeje
176
Arona
113
Los Cristianos
58
San Miguel de Abona
14
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47 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Teneri…
$1,20M
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Mieszkanie 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
In the heart of Costa de Adeje, Playa Paraíso lies Residencial Abora, a complex of 138 homes…
$652,436
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Penthouse w Adeje, Hiszpania
Penthouse
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
2-bedroom penthouse in a new and modern residential development in Tijoco Bajo (Adeje), a qu…
$437,927
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International Property AlertsInternational Property Alerts
Kawalerka 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Investment apartments at the Royal Hideaway Corales Beach 5★, La Caleta, Tenerife We are off…
$381,599
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 33 m²
Excellent, completely renovated studio in the Olympia complex in the heart of Playa de Las A…
$279,030
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Mieszkanie 2 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Discover a new dimension of luxury in the exclusive residential community of Los Jardines de…
$1,24M
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TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 179 m²
Apartment with Private Pool – Corales Residences | Tenerife Located in one of the most excl…
$2,30M
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Mieszkanie 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Tenerif…
$1,14M
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Beautiful apartment for sale, located in one of the luxury aparthotels, called "Baobab Suite…
$674,321
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 89 m²
We are happy to offer this beautiful modern apartment for sale in the well renowned complex …
$766,999
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Discover this elegant apartment located in Roque del Conde, one of the most sought-after res…
$522,847
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 200 m²
Apartments with Private Jacuzzi – Corales Residences | Tenerife Located in one of the most …
$2,53M
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Mieszkanie 3 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 127 m²
Discover one of the most exclusive properties currently available within Abama Resort: an ex…
$2,20M
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
We present a 1-bedroom apartment in a new modern residential development in Tijoco Bajo (Ade…
$267,237
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Mieszkanie 2 pokoi w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
A modern apartment is available for sale in the new Palma Real Suites residential complex, l…
$541,073
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Mieszkanie 3 pokoi w Granadilla de Abona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
For sale recently finished apartment, corner, front facing, 3 bedrooms, 2 bathrooms, 93m2 of…
$684,137
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Mieszkanie 2 pokoi w Palm Mar Arona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Palm Mar Arona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
We are offering the opportunity to purchase new flats in the Palma Real Suites residential c…
$694,851
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Mieszkanie 1 pokój w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 47 m²
Surrounded by 5-star hotels and very close to the famous Playa del Duque beach, you'll find …
$466,293
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Mieszkanie 1 pokój w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 63 m²
parking, widok na góry
$575,498
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Mieszkanie 1 pokój w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 49 m²
Bright oceanfront 60 m² apartment located within the exclusive Paraíso del Sur complex in Pl…
$283,636
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Mieszkanie 4 pokoi w Guia de Isora, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Guia de Isora, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 152 m²
Unique complex under contruction situated in front line to the ocean in the South of Tenerif…
$1,27M
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Kawalerka 1 pokój w Arona, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
VYM Canarias Estate Agents are offering a studio flat for sale in the Udalla Park holiday co…
$260,004
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Penthouse w Granadilla de Abona, Hiszpania
Penthouse
Granadilla de Abona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Penthouse for sale in the modern and exclusive La Tejita residential complex, situated just …
$397,832
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Mieszkanie 2 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Spacious 2-Bedroom Apartment with Large South-Facing Terrace in Callao Salvaje We are deligh…
$380,259
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Mieszkanie 2 pokoi w Arico, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Arico, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
New development, third sales phase, in Abades, Santa Cruz de Tenerife. Residential Ancor III…
$332,405
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Mieszkanie 1 pokój w Arona, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Arona, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
For sale is a furnished apartment with one bedroom, living room, American style kitchen, bat…
$299,583
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Klimatyzacja, taras, widok na góry
$463,887
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Mieszkanie 2 pokoi w Miraverde, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Miraverde, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
An apartment is for sale in the "Balcón del Atlántico IV" residential complex. Located on t…
$523,646
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 87 m²
The Oasis La Caleta complex can truly be considered one of the most beautiful complexes in s…
$924,285
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Mieszkanie 3 pokoi w Adeje, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Last three-bedroom apartament: Frontal sea views towards the Atlantic Ocean, a truly luxurio…
$769,949
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Typy nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Santa Cruz de Tenerife, Hiszpania

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