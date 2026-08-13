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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Sant Antoni de Portmany, Hiszpania

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1 obiekt total found
Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Ekstra odnowiona willa w Can Furnet z południową orientacją i wspaniały widok na morze, Form…
$3,05M
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Parametry nieruchomości w Sant Antoni de Portmany, Hiszpania

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