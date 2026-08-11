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Bliźniaki na sprzedaż w San Roque, Hiszpania

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2 obiekty total found
Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556,584
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 5 pokojów w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 5 pokojów
San Roque, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 148 m²
Liczba kondygnacji 3
Niesamowite Apartamenty z Widokiem na Morze i Pole Golfowe w Pobliżu Pola Golfowego w La Alc…
$754,052
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