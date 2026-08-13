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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w San Bartolome de Tirajana, Hiszpania

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1 obiekt total found
Mieszkanie 3 pokoi w San Bartolome de Tirajana, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Bartolome de Tirajana, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 120 m²
Na sprzedaż mieszkanie w kompleksie Valle de Izas, El Madroñal.Trzy sypialnie i dwie łazienk…
$396,538
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