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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Puerto Real, Hiszpania

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2 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Puerto Real, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Puerto Real, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 85 m²
Całkowicie odnowiony dom, bardzo jasny i przytulny. 2 ° podłoga bez windy. Znajduje się w sp…
$155,119
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Mieszkanie 3 pokoi w Puerto Real, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Puerto Real, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Fully reformed, completely furnished, even appliances and with the community paid all year. …
$162,713
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