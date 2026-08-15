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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Puerto de la Cruz, Hiszpania

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mieszkania
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5 obiektów total found
Penthouse w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Penthouse
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Na sprzedaż piękny apartament w prestiżowym kompleksie na północnym wybrzeżu Teneryfy - idea…
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Willa w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Willa
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Powierzchnia 699 m²
Na sprzedaż piękna willa z panoramicznym widokiem na ocean. Idealny dla tych, którzy szukają…
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Mieszkanie w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Mieszkanie
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Na sprzedaż nowoczesny apartament na północnym wybrzeżu Teneryfy, w prestiżowym obszarze tur…
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It Is RealtyIt Is Realty
Mieszkanie w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Mieszkanie
Puerto de la Cruz, Hiszpania
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Mieszkanie 1 pokój w Puerto de la Cruz, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Puerto de la Cruz, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piękny apartament na sprzedaż na północnym wybrzeżu Teneryfy. Położony w mieście turystyczny…
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