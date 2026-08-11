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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Mazarron, Hiszpania

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mieszkania
32
domy
68
100 obiektów total found
Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Nowe wille z prywatnym basenem w klubie MazarrónNowoczesne wille w cichej dzielnicy mieszkal…
$349,600
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Szeregowiec w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Projekt z 4 nowymi wybudowanymi willami (pół- i pół-) z prywatnymi basenami w willach Mazarr…
$295,616
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Dom 6 pokojów w Mazarron, Hiszpania
Dom 6 pokojów
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Liczba kondygnacji 3
Oferujemy przytulny dom, zaledwie 500 metrów od morza w mieście Puerto de Mazarrón House o p…
$473,895
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Mieszkanie 4 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Liczba kondygnacji 3
Nowoczesny apartament na parterze z dużym tarasem, ogrodem i kortami tenisowymi położonymi o…
$255,686
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Ten kompleks mieszkalny mieści się w uroczym otoczeniu Mazarana i oferuje ekskluzywny wybór …
$132,922
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 93 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, willa ta oferuje wyjątkową okazję, aby cieszyć się spok…
$401,240
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 157 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ta ekskluzywna kolekcja 36 indywidualnych budynków mies…
$336,893
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Penthouse 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Odkryj ten imponujący kompleks mieszkalny 30 apartamentów z widokiem na zatokę Mazarron. Pie…
$255,441
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Odkryj imponujący kompleks mieszkalny 30 apartamentów z widokiem na zatokę Mazarron. Pierwsz…
$265,844
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 101 m²
Modern Semi Detached Villas with Sea Views in Puerto de Mazarron Exclusive New Home…
$338,952
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 80 m²
Nowe wille dwurodzinne z prywatnym basenem w klubie MazarronNowoczesne wille w cichej dzieln…
$286,277
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Szeregowiec w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Nowy projekt 4 pół- i pół- wydzielonych willi z prywatnym basenem w Country Club Mazarrón No…
$332,510
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 182 m²
Luksusowe nowe wille na pierwszej linii plaży w Puerto de MazarronŻycie ekskluzywne nad morz…
$1,15M
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Mieszkanie 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 88 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ten kompleks mieszkalny oferuje wybór 10 kamienic przez…
$344,849
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
New Build Apartments in Mazarrón Modern Boutique Development in La Vía, Mazarrón Discover …
$134,740
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 156 m²
Nowe wille w Camposol Golf (Mazarron, Murcia) z prywatnym solarium i piwnicyekskluzywne will…
$336,893
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Szeregowiec 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Szeregowiec 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Wyjątkowy kompleks dwóch nowych domów w uprzywilejowanej okolicy Puerto de Mazarona, zaledwi…
$288,845
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Bungalow w Mazarron, Hiszpania
Bungalow
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 73 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ta ekskluzywna kolekcja bungalow oferuje wyjątkowe dośw…
$362,919
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 59 m²
Ten kompleks mieszkalny mieści się w uroczej okolicy Mazaran i oferuje ekskluzywny wybór sze…
$121,363
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 156 m²
New Build Villas in Camposol Golf (Mazarron-Murcia) with Private Solarium and Basement Excl…
$336,020
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Penthouse 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Penthouse 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 83 m²
W samym sercu El Porto de Mazarron, zaledwie 3 minuty spacerem od plaży, ten atrakcyjny nowy…
$248,506
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Penthouse w Mazarron, Hiszpania
Penthouse
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 73 m²
New Build Apartments in Puerto de Mazarrón Just 200 Metres from the Beach Exclusive Residen…
$247,966
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 207 m²
Położony w uroczym mieście Mazarron, ta ekskluzywna kolekcja 36 indywidualnych budynków mies…
$430,151
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Penthouse w Mazarron, Hiszpania
Penthouse
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
New Build Apartments in Mazarrón Modern Boutique Development in La Vía, Mazarrón Discover …
$146,944
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Dom 3 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 80 m²
Nowoczesna willa znajduje się w dobrze zadbanej dzielnicy mieszkalnej gminy Mazarron, zaproj…
$288,845
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Willa w Mazarron, Hiszpania
Willa
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 182 m²
Luksusowe nowe apartamenty na plaży w Puerto de Mazarrón Exclusive mieszkające nad morzem w …
$922,671
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Bungalow w Mazarron, Hiszpania
Bungalow
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Nowe apartamenty zaledwie 200 metrów od plaży w Puerto de Mazarrón Exclusive mieszka na wybr…
$257,364
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Ten kompleks mieszkalny mieści się w uroczym otoczeniu Maarron i oferuje ekskluzywny wybór s…
$147,370
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Mieszkanie 2 pokoi w Mazarron, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mazarron, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 64 m²
Odkryj ten imponujący kompleks mieszkalny 30 apartamentów z widokiem na zatokę Mazarron. Pie…
$272,779
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Bungalow w Mazarron, Hiszpania
Bungalow
Mazarron, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 64 m²
Ten kompleks mieszkalny położony jest w uroczym miasteczku, zaledwie kilka kroków od morza i…
$259,531
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