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Wille na sprzedaż w Maresme, Hiszpania

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Sant Andreu de Llavaneres
3
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17 obiektów total found
Willa w Teia, Hiszpania
Willa
Teia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Położony w jednym z najcichszych i najbardziej wysuniętych po dzielnicy mieszkalnej Teia, te…
$2,85M
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Willa w Santa Susanna, Hiszpania
Willa
Santa Susanna, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Designerska willa z wysokiej jakości materiałami. Jego uprzywilejowana lokalizacja pozwala c…
$1,36M
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Willa w Calella, Hiszpania
Willa
Calella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
ekskluzywny dom w Calella Ten imponujący dwurodzinny dom, zbudowany w 2006 roku, oferuje pow…
$741,268
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LDV InvestLDV Invest
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Willa w Vilassar de Dalt, Hiszpania
Willa
Vilassar de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Ten elegancki nowoczesny dom jednoosobowy, położony w jednym z najlepszych obszarów Vilassar…
$1,51M
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Willa w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 755 m²
Elegancka willa śródziemnomorska z widokiem na morze i własnym parkiemWyjątkowa premium rezy…
$7,08M
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Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
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Willa w Sant Pol de Mar, Hiszpania
Willa
Sant Pol de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
Prawdziwie unikalny obiekt, w którym prywatność, zapierające dech w piersiach widoki na morz…
$2,05M
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Willa w Alella, Hiszpania
Willa
Alella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 639 m²
Willa w stylu klasycznym w elitarnej urbanizacji Can Teixidó w mieście Aleia na wybrzeżu Mar…
$1,86M
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Willa w Mataro, Hiszpania
Willa
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 648 m²
Nieruchomość 1917 roku w obszarze miasta Mataro na wybrzeżu Marezme. Odległość od centrum Ba…
$6,68M
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Willa w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 463 m²
Imponujący dwupiętrowy dom w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Sant Andreu de Llavaneres, gd…
$2,85M
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Willa do renowacji na wybrzeżu Marezme z niesamowitymi widokiem na morze w mieście Sant Vice…
$3,20M
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa wykonana w nowoczesnym stylu znajduje się w Sant Vicent del Montalt na prywa…
$1,95M
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Willa w Sant Cebria de Vallalta, Hiszpania
Willa
Sant Cebria de Vallalta, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 313 m²
Dom w Vistamar urbanizacja San Sebria de Valhalta na Costa Marezme. Powierzchnia 313 metrów …
$522,860
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Modern villa with pool is located in a calm and secluded place, has 5 bedrooms, its own pool…
$1,95M
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Willa w Sant Pol de Mar, Hiszpania
Willa
Sant Pol de Mar, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 370 m²
Piękny dom w Sagaro. Powierzchnia domu 370 m2, powierzchnia działki 600 m2 2 piętra, widok n…
$917,910
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 321 m²
Nowa budowa w San Vicens de Montalt Willa, zbudowana na działce o powierzchni prawie 900 m2,…
$2,54M
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Parametry nieruchomości w Maresme, Hiszpania

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