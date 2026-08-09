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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Maresme, Hiszpania

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Sant Andreu de Llavaneres
4
Mataro
3
35 obiektów total found
Willa w Teia, Hiszpania
Willa
Teia, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 500 m²
Położony w jednym z najcichszych i najbardziej wysuniętych po dzielnicy mieszkalnej Teia, te…
$2,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Els Ametllers to nowoczesny kompleks otoczony w mieście Sant Andreu de Llavaneras na Costa M…
$627,227
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Szeregowiec w Mataro, Hiszpania
Szeregowiec
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 245 m²
Wykluczenie, przestrzeń i natura łączą się razem w tym wspaniałym domu znajduje się w presti…
$657,556
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TekceTekce
Mieszkanie 2 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 74 m²
Nagroda de Dalt jest malowniczym miastem na Costa del Maresme, zaledwie 20 kilometrów na pół…
$584,458
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Willa w Santa Susanna, Hiszpania
Willa
Santa Susanna, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 445 m²
Designerska willa z wysokiej jakości materiałami. Jego uprzywilejowana lokalizacja pozwala c…
$1,36M
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Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 86 m²
Nagroda de Dalt jest malowniczym miastem na Costa del Maresme, zaledwie 20 kilometrów na pół…
$655,488
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Willa w Calella, Hiszpania
Willa
Calella, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 283 m²
ekskluzywny dom w Calella Ten imponujący dwurodzinny dom, zbudowany w 2006 roku, oferuje pow…
$741,268
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Mieszkanie 4 pokoi w Pineda de Mar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Pineda de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Wyjątkowy apartament na parterze w Pineda de Mar z 4 sypialniami, prywatny ogród o powierzch…
$478,973
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Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Piętro 2/3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$568,191
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Mieszkanie 4 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 3/3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$687,990
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Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
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Mieszkanie 4 pokoi w Tiana, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Tiana, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 258 m²
W uroczej miejscowości Tiana jest ten piękny całkowicie odnowiony dom. O powierzchni 258 m2 …
$793,108
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Willa w Vilassar de Dalt, Hiszpania
Willa
Vilassar de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 386 m²
Ten elegancki nowoczesny dom jednoosobowy, położony w jednym z najlepszych obszarów Vilassar…
$1,51M
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Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$646,916
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Mieszkanie 4 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Liczba kondygnacji 3
Apartamenty w Kompleksie Mieszkaniowym w Pobliżu Plaż i Obszarów Handlowych w Maresme, Barce…
$666,312
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Mieszkanie 2 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 79 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Premia de Dalt, jednym z obszarów o najwyższej jakości życia w re…
$586,227
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Willa w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 7
Liczba łazienek 7
Powierzchnia 1 755 m²
Elegancka willa śródziemnomorska z widokiem na morze i własnym parkiemWyjątkowa premium rezy…
$7,08M
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Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
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Mieszkanie 3 pokoi w Premia de Dalt, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Premia de Dalt, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 99 m²
Nowy kompleks mieszkalny w Premia de Dalt, jednym z miejsc o najwyższej jakości życia na wyb…
$565,681
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Willa w Sant Pol de Mar, Hiszpania
Willa
Sant Pol de Mar, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 641 m²
Prawdziwie unikalny obiekt, w którym prywatność, zapierające dech w piersiach widoki na morz…
$2,05M
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Mieszkanie 3 pokoi w Badalona, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Badalona, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 210 m²
Apartamenty na sprzeda ¿w nowoczesnym kompleksie mieszkalnym w budowie w mieście Mongat na C…
$801,719
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Szeregowiec w Arenys de Munt, Hiszpania
Szeregowiec
Arenys de Munt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 261 m²
Wspaniały w pełni odnowiony dom, położony w najbardziej prestiżowej urbanizacji Arenz de Mar…
$923,719
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Willa w Alella, Hiszpania
Willa
Alella, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 639 m²
Willa w stylu klasycznym w elitarnej urbanizacji Can Teixidó w mieście Aleia na wybrzeżu Mar…
$1,86M
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Willa w Mataro, Hiszpania
Willa
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 8
Liczba łazienek 8
Powierzchnia 1 648 m²
Nieruchomość 1917 roku w obszarze miasta Mataro na wybrzeżu Marezme. Odległość od centrum Ba…
$6,68M
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Willa w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 463 m²
Imponujący dwupiętrowy dom w prestiżowej dzielnicy mieszkalnej Sant Andreu de Llavaneres, gd…
$2,85M
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Willa do renowacji na wybrzeżu Marezme z niesamowitymi widokiem na morze w mieście Sant Vice…
$3,20M
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Mieszkanie 4 pokoi w Mataro, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Mataro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 109 m²
Nowoczesny kompleks mieszkalny w pierwszej linii morza w budowie w mieście Mataro na Costa M…
$477,545
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Willa w Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Willa
Sant Vicenc de Montalt, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 400 m²
Wspaniała willa wykonana w nowoczesnym stylu znajduje się w Sant Vicent del Montalt na prywa…
$1,95M
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Willa w Sant Cebria de Vallalta, Hiszpania
Willa
Sant Cebria de Vallalta, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 313 m²
Dom w Vistamar urbanizacja San Sebria de Valhalta na Costa Marezme. Powierzchnia 313 metrów …
$522,860
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Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów w Santa Susanna, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 5 pokojów
Santa Susanna, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 298 m²
Liczba kondygnacji 2
SPECTACULAR RENOVATED HOUSE WITH SEA VIEWS IN SANTA SUSANNA, BARCELONA: YOUR OASIS OF TRANQU…
$668,736
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Typy nieruchomości w Maresme.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Maresme, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
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