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Domy Szeregowe w Lower Emporda, Hiszpania

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4 obiekty total found
Szeregowiec 5 pokojów w Begur, Hiszpania
Szeregowiec 5 pokojów
Begur, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 318 m²
Liczba kondygnacji 3
New construction semi-detached house in a residential area of ​​Begur a few minutes from the…
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
Liczba kondygnacji 2
Nowe domy promocyjne w S 'AgaroRozpoczęcie sprzedaży 8 luksusowych domów w centrum S 'Agaró …
Cena na zgłoszenie
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Agencja
Scat Realty
Języki komunikacji
Русский, Español
Szeregowiec w Begur, Hiszpania
Szeregowiec
Begur, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 249 m²
ekskluzywny kompleks mieszkalny 27 kamienic, położony zaledwie 5 minut spacerem od centrum B…
$607,840
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LDV InvestLDV Invest
Szeregowiec w Platja dAro, Hiszpania
Szeregowiec
Platja dAro, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 187 m²
Ten ekskluzywny kompleks mieszkalny w S 'Agaro składa się z ośmiu nowych domów położonych w …
$1,25M
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Parametry nieruchomości w Lower Emporda, Hiszpania

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