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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Lorca, Hiszpania

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mieszkania
3
domy
17
20 obiektów total found
Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemno…
$489,573
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 155 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemnom…
$495,141
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni 500 + m2 w LorcaNowe wille w stylu śródz…
$433,809
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TekceTekce
Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 112 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks nowo wybudowanych willi na przestronnych działkach o powierzchni…
$436,875
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni 500 + m2 w LorcaNowe wille w stylu śródz…
$488,180
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemno…
$435,047
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemno…
$451,289
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks nowo wybudowanych willi na przestronnych działkach o powierzchni…
$453,185
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
New Build Mediterranean Villas on Large Plots in Lorca, Costa Cálida Exclusive Detached Vil…
$409,361
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 155 m²
Odkryj ekskluzywny kompleks nowo wybudowanych willi na przestronnych działkach o powierzchni…
$491,630
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 112 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemnom…
$439,995
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 116 m²
New Build Mediterranean Villas on Large Plots in Lorca, Costa Cálida Exclusive Deta…
$409,361
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 141 m²
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni 500 + m2 w LorcaNowe wille w stylu śródz…
$450,005
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Willa w Lorca, Hiszpania
Willa
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 141 m²
Nowe wille na dużych działkach o powierzchni 500 + m2 w Lorca Nowe wille w stylu śródziemnom…
$456,421
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Dom 3 pokoi w Lorca, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Modern design will not leave you indifferentThe bungalow and two-story bungalows have 3 bedr…
$154,515
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Mieszkanie 4 pokoi w Lorca, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Lorca, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni ponad 500 m² w Lorce Nowe wille w stylu…
$315,736
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Mieszkanie 4 pokoi w Lorca, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Lorca, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni ponad 500 m² w Lorce Nowe wille w stylu…
$294,841
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Dom 3 pokoi w Lorca, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Современный дизайн не оставит вас безразличным Бунгало и двухэтажные бунгало имеют 3 спальни…
$148,619
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Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi w Lorca, Hiszpania
Dom drewniany w stylu górskim 3 pokoi
Lorca, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 96 m²
Nowoczesny design, doskonała jakość budynku łupkowego składa się z 3 lub 4 sypialni, zlokali…
$266,525
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Mieszkanie 5 pokojów w Lorca, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Lorca, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Nowe wille na przestronnych działkach o powierzchni ponad 500 m² w Lorce Nowe wille w stylu…
$341,273
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Parametry nieruchomości w Lorca, Hiszpania

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