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Mieszkania z tarasem na sprzedaż w la Ribera Baixa, Hiszpania

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Cullera
29
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10 obiektów total found
Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
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Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 31 m²
Piętro 1/5
Na sprzedaż: Nowoczesny apartament studyjny o powierzchni 30.66 m ² w nowym kompleksie miesz…
$150,243
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Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 3/5
Przestronne trzypokojowe mieszkanie z dwoma sypialniami i dwoma balkonami w nowym kompleksie…
$384,331
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Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 72 m²
Piętro 4/5
Przestronny apartament trzypokojowy z dwoma oddzielnymi sypialniami i dwoma balkonami w komp…
$395,823
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 3/5
Funkcjonalny apartament typu studio z przestronnym balkonem w nowym kompleksie mieszkalnym N…
$222,208
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 3/5
Dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i przestronnym balkonem w kompleksie mieszkalny…
$303,591
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 3 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 61 m²
Piętro 1/5
Przestronny apartament trzypokojowy z dwoma oddzielnymi sypialniami w podbudowanym kompleksi…
$297,938
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 4/5
Nowoczesny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami w kompleksie NŘA C…
$311,897
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Jasny dwupokojowy apartament z oddzielną sypialnią i dwoma balkonami w kompleksie mieszkalny…
$293,980
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 2 pokoi w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cullera, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 57 m²
Piętro 2/5
Nowoczesny dwupokojowy apartament z przestronnym balkonem w podbudowanym kompleksie NŘA Cull…
$294,707
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Agencja
Dmd consulting
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Mieszkanie 1 pokój w Cullera, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Cullera, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 4/5
Nowoczesny apartament typu studio z przestronnym balkonem w Under- construction kompleks NŘA…
$228,854
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Agencja
Dmd consulting
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Typy nieruchomości w la Ribera Baixa.

1 pokojowe
2 pokojowe

Parametry nieruchomości w la Ribera Baixa, Hiszpania

z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
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