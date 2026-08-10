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Kawalerki na sprzedaż w la Marina Alta, Hiszpania

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1 obiekt total found
Kawalerka 1 pokój w Calp, Hiszpania
Kawalerka 1 pokój
Calp, Hiszpania
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 44 m²
Piętro 7/12
Studio by the sea in Calpe — completely renovated and ready to move in! Are you looking for…
$196,221
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Parametry nieruchomości w la Marina Alta, Hiszpania

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