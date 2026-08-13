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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Ibiza, Hiszpania

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domy
5
5 obiektów total found
Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Ekstra odnowiona willa w Can Furnet z południową orientacją i wspaniały widok na morze, Form…
$3,05M
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Willa 5 pokojów w Ibiza, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Ibiza, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 410 m²
Nowoczesna rezydencja z panoramicznym widokiem na morze, Formentera i historyczne centrum Ib…
$3,04M
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Agencja
ESTATE-SERVICE24
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Willa w Ibiza, Hiszpania
Willa
Ibiza, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 526 m²
Jest to unikalna kolekcja 7 luksusowych willi w jednym z najbardziej prestiżowych i malownic…
$5,42M
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TekceTekce
Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 4
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 768 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,28M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa 9 pokojów w Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Willa 9 pokojów
Santa Eularia des Riu, Hiszpania
Pokoje 9
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 525 m²
Nowoczesna willa z najwyższej półki, z basenem bez ograniczeń, dużymi tarasami i imponującym…
$5,73M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Realting.com
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Parametry nieruchomości w Ibiza, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
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