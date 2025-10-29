Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Garraf, Hiszpania

2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Piętro 2
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$645,734
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Piętro 2
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$506,116
Zostaw prośbę
Typy nieruchomości w Garraf.

2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Garraf, Hiszpania

Tanie
Luksusowe
