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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Garraf, Hiszpania

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Sitges
13
Cubelles
5
Sant Pere de Ribes
4
24 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 110 m²
Piętro 2
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sitges, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sitges, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 71 m²
Piętro 3/1
Jasny Apartament w Barcelonie w Pobliżu Plaży i Komunikacji Położony w tętniącym życiem nadm…
$372,725
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Dom 5 pokojów w Sitges, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sitges, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom Szeregowy z Widokiem na Morze oraz Ogrodem na Sprzedaż w Montgavina, Sitges Montgavina t…
$963,245
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Mieszkanie 3 pokoi w Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 85 m²
Położony w Sant Pere de Ribes, obok naturalnego krajobrazu Garraf górskiego, ten kompleks mi…
$369,688
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Mieszkanie 4 pokoi w Sitges, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sitges, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 71 m²
Piętro 2/1
Odnowiony Apartament Kilka Kroków od Plaży w Sitges, Barcelona Ten jasny i w pełni odnowiony…
$417,498
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Mieszkanie 3 pokoi w Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 82 m²
Kompleks mieszkalny znajduje się w jednym z najbardziej rozwiniętych i komfortowych obszarów…
$453,799
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 5 pokojów w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 122 m²
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,14M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Unikalna willa z panoramicznym widokiem na morze i SitgesTa elegancka willa 910 m2 znajduje …
$8,63M
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Mieszkanie 2 pokoi w Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 68 m²
Położony w Sant Pere de Ribes, obok naturalnego krajobrazu Garraf górskiego, ten kompleks mi…
$347,263
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Mieszkanie 3 pokoi w Sitges, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 163 m²
Na sprzedaż, duplexTen duplex znajduje się w rodzinnej dzielnicy mieszkalnej Sitges i oferuj…
$869,351
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Penthouse 4 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Piętro 4
Apartamenty w Cubelles Blisko Natury, Morza i z Dogodnym Dostępem do Miasta Cubelles to jedn…
$1,16M
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Mieszkanie 3 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 95 m²
Ten kompleks mieszkalny jest tworzony z naciskiem na komfort i przyjazność dla środowiska, e…
$504,221
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Mieszkanie 2 pokoi w Cubelles, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Cubelles, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 85 m²
Ten kompleks mieszkalny jest tworzony z naciskiem na komfort i przyjazność dla środowiska, e…
$428,002
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Mieszkanie 4 pokoi w Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 115 m²
Położony w Sant Pere de Ribes, obok naturalnego krajobrazu Garraf górskiego, ten kompleks mi…
$481,181
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$1,50M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Montgavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$952,767
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Willa w Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Willa
Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Powierzchnia 221 m²
Nowy dom secesyjny w Sant Pere de Ribes na Costa Garraf. Powierzchnia 221 metrów kwadratowyc…
$894,672
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$987,624
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 328 m²
Kluczowe informacje:Rzadka oferta, tylko dla klientów premium. Niepubliczna sprzedaż. Elitar…
$3,47M
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Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 267 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w dos…
$987,624
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Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Townhouse z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Całkowit…
$871,433
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Willa w Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Willa
Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 496 m²
Dom w Villanueva y la Geltru na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wynosi 496 metrów kwadr…
$1,13M
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Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Townhouse w urbanizacji miasta Lebantina Sitges na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wyno…
$958,577
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Typy nieruchomości w Garraf.

mieszkania
domy

Parametry nieruchomości w Garraf, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
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