Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Garraf
  4. Mieszkania
  5. Dom

Domy na sprzedaż w Garraf, Hiszpania

;
Sitges
10
12 obiektów total found
Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 273 m²
Townhouse z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Całkowit…
$871,433
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Sitges, Hiszpania
Szeregowiec
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 289 m²
Townhouse w urbanizacji miasta Lebantina Sitges na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wyno…
$958,577
Zostaw prośbę
Dom 5 pokojów w Sitges, Hiszpania
Dom 5 pokojów
Sitges, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 271 m²
Liczba kondygnacji 3
Dom Szeregowy z Widokiem na Morze oraz Ogrodem na Sprzedaż w Montgavina, Sitges Montgavina t…
$1,03M
Zostaw prośbę
Trustmont CapitalTrustmont Capital
Willa w Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Willa
Vilanova i la Geltru, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 496 m²
Dom w Villanueva y la Geltru na Costa Garraf. Powierzchnia całkowita wynosi 496 metrów kwadr…
$1,13M
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$1,50M
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 308 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji Quint Mar miasta Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$987,624
Zostaw prośbę
TekceTekce
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 278 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Montgavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w do…
$952,767
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 267 m²
Dom z widokiem na morze w urbanizacji miasta Mongavin Sitges na Costa Garraf. Dom jest w dos…
$987,624
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 910 m²
Unikalna willa z panoramicznym widokiem na morze i SitgesTa elegancka willa 910 m2 znajduje …
$8,63M
Zostaw prośbę
Willa w Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Willa
Sant Pere de Ribes, Hiszpania
Powierzchnia 221 m²
Nowy dom secesyjny w Sant Pere de Ribes na Costa Garraf. Powierzchnia 221 metrów kwadratowyc…
$894,672
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 328 m²
Kluczowe informacje:Rzadka oferta, tylko dla klientów premium. Niepubliczna sprzedaż. Elitar…
$3,47M
Zostaw prośbę
Willa w Sitges, Hiszpania
Willa
Sitges, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 380 m²
The exclusive villa is located in Cijes, in the prestigious Quint Mar area. The house has it…
$1,84M
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Garraf.

wille

Parametry nieruchomości w Garraf, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się