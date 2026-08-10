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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w A Coruna, Hiszpania

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2 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Sada, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Sada, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 164 m²
Jardins de Sa Riera Living, położony naprzeciwko plaży Sa Riera w Begura, jest ekskluzywnym …
$880,968
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Willa w Corcubion, Hiszpania
Willa
Corcubion, Hiszpania
Sypialnie 10
Liczba łazienek 10
Powierzchnia 1 375 m²
Imponujący zamek z negocjacjami w jeziorze w strefie, w której Coru & # 241; za. Został zbud…
$3,50M
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Parametry nieruchomości w A Coruna, Hiszpania

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