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Mieszkania na sprzedaż w Costa del Sol, Hiszpania

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Marbella
1460
Estepona
1314
San Pedro Alcantara
640
Fuengirola
467
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5 798 obiektów total found
Mieszkanie 4 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
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Mieszkanie 4 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 145 m²
4-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Nueva Andalucia. 4 łóżko · 2 wanna · 145 m ² zbudowany. …
$676,767
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 291 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Puerto Banús. 3 łóżko · 4 wanna · 291 m ² zbud…
$3,18M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 202 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benahavís. 3 łóżko · 1 wanna · 202 m ² zbudowany. P…
$386,799
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 2 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w La Quinta. 2 łóżko · 2 wanna · 115 m ² zbudowany. P…
$780,372
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 174 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w La Quinta. 3 łóżko · 3 wanna · 174 m ² zbudowa…
$1,06M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benahavis, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benahavis, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 145 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w La Quinta. 3 łóżko · 3 wanna · 145 m ² zbudowany. Przeds…
$975,657
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Higueron. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² zbudowany. Przedst…
$739,680
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Benalmadena Costa. 2 łóżko · 2 wanna · 98 m ² zbudowany.…
$560,539
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Mieszkanie 3 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 275 m²
Trzypokojowe dwupoziomowe na sprzedaż w Marbella - Puerto Banus. 3 łóżko · 3 wanna · 275 m ²…
$3,69M
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 81 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Puerto Banús. 2 łóżko · 1 wanna · 81 m ² zbudowany. Prz…
$633,888
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Apartament z 2 sypialniami na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 2 łóżko · 2 wanna · 88 m ² …
$600,990
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 2 łóżko · 2 wanna · 77 m ² zbudowany. Przeds…
$440,376
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Mieszkanie 1 pokój w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 1 pokój
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 46 m²
1-pokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Calahonda. 1 łóżko · 1 wanna · 46 m ² zbudowany. Przedst…
$357,127
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Mieszkanie 3 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 125 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w La Duquesa. 3 łóżko · 2 wanna · 125 m ² zbudowany. Przed…
$802,464
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Mieszkanie 2 pokoi w Ricmar, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Ricmar, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 116 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Elvirii. 2 łóżko · 2 wanna · 116 m ² zbudowany. Przedst…
$634,557
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Mieszkanie 2 pokoi w Manilva, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Manilva, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 65 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Manilva. 2 łóżko · 2 wanna · 65 m ² zbudowany. Przedsta…
$381,428
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
3-pokojowe penthouse na sprzedaż w Benalmadena Costa. 3 łóżko · 2 wanna · 113 m ² zbudowany.…
$780,193
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Mieszkanie 3 pokoi w Fuengirola, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Fuengirola, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Torreblanca. 3 łóżko · 2 wanna · 85 m ² zbudowany. Przed…
$576,765
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Mieszkanie 2 pokoi w Torremolinos, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Torremolinos, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 95 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Los Alamos. 2 łóżko · 1 wanna · 95 m ² zbudowany. Przeds…
$522,216
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Mieszkanie 2 pokoi w Mijas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Mijas, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
Dwupokojowe mieszkanie na parterze na sprzedaż w La Cala de Mijas. 2 łóżko · 2 wanna · 134 m…
$379,689
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 129 m²
3-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w San Pedro de Alcántara. 3 łóżko · 2 wanna · 129 m ² zbud…
$687,726
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Mieszkanie 2 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w La Dama de Noche- La Alzambra. 2 łóżko · 2 wanna · 84 m…
$520,129
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Mieszkanie 4 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 152 m²
Penthouse z 4 sypialniami na sprzedaż w Higueron. 4 łóżko · 4 wanna · 152 m ² zbudowany. Prz…
$2,43M
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Mieszkanie 2 pokoi w Marbella, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Marbella, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 100 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzedaż w Puerto Banús. 2 łóżko · 2 wanna · 100 m ² zbudowany. Pr…
$739,739
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 151 m²
Apartament z trzema sypialniami na sprzedaż w Los Naranjos de Marbella. 3 łóżko · 2 wanna · …
$633,888
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Mieszkanie 3 pokoi w San Pedro Alcantara, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
San Pedro Alcantara, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 397 m²
Penthouse z trzema sypialniami na sprzedaż w Nueva Andalucía. 3 łóżko · 3 wanna · 397 m ² zb…
$2,02M
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Mieszkanie 3 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 130 m²
Apartament z 3 sypialniami na sprzedaż w Benalmadena Pueblo. 3 łóżko · 2 wanna · 130 m ² zbu…
$460,695
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Penthouse 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 198 m²
Apartamenty z Ekskluzywnymi Udogodnieniami Wellness na New Golden Mile w Esteponie Położona …
$1,00M
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Mieszkanie 2 pokoi w Estepona, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Estepona, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 92 m²
Dwupokojowe mieszkanie na sprzeda ¿w Selwo. 2 łóżko · 2 wanna · 92 m ² zbudowany. Przedstawi…
$432,776
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Mieszkanie 2 pokoi w Benalmadena, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Benalmadena, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 81 m²
2-pokojowe mieszkanie na sprzedaż w Benalmadena Costa. 2 łóżko · 2 wanna · 81 m ² zbudowany.…
$807,934
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Typy nieruchomości w Costa del Sol.

penthouse’y
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Costa del Sol, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Basen
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
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