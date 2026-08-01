Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Comarca de Valencia
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Taras

Mieszkania z tarasem na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

;
Walencja
109
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
17 obiektów total found
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$342,400
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$348,107
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 100 m²
Vivenia, promocja nowych prac zaprojektowanych dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem miej…
$580,470
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 96 m²
Vera Ja, ekskluzywny promocja nowy praca składam się z 157 1, 2 i 3 pokojowy dom, rozmieszcz…
$411,689
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 97 m²
Vera Ja, ekskluzywny promocja nowy praca składam się z 157 1, 2 i 3 pokojowy dom, rozmieszcz…
$416,250
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 133 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$857,142
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 83 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$336,693
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 120 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$594,064
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 94 m²
Vivenia, promocja nowych prac zaprojektowanych dla tych, którzy chcą cieszyć się życiem miej…
$597,576
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 71 m²
Vera Ja, ekskluzywny promocja nowy praca składam się z 157 1, 2 i 3 pokojowy dom, rozmieszcz…
$319,315
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 144 m²
Viria to ekskluzywna promocja mieszkaniowa w samym sercu Walencji, obok Torres de Quart, Uni…
$890,240
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 114 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$588,928
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 97 m²
Vera Ja, ekskluzywny promocja nowy praca składam się z 157 1, 2 i 3 pokojowy dom, rozmieszcz…
$404,846
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Vera Ja, ekskluzywny promocja nowy praca składam się z 157 1, 2 i 3 pokojowy dom, rozmieszcz…
$441,339
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 125 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$582,080
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 173 m²
Barocci jest ekskluzywnym mieszkaniem w Nou Malilla, na linii frontu Fernando Martorell Aven…
$780,672
Zostaw prośbę
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 107 m²
Aquene, słowo pochodzenia rdzennej Ameryki, które oznacza pokój lub harmonię, nadaje nazwę a…
$413,163
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Comarca de Valencia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Comarca de Valencia, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Basen
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się