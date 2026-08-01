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Mieszkania z ogrodem na sprzedaż w Comarca de Valencia, Hiszpania

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Walencja
109
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1 obiekt total found
Mieszkanie w Walencja, Hiszpania
Mieszkanie
Walencja, Hiszpania
Powierzchnia 144 m²
Viria to ekskluzywna promocja mieszkaniowa w samym sercu Walencji, obok Torres de Quart, Uni…
$890,240
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Typy nieruchomości w Comarca de Valencia.

penthouse’y
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Comarca de Valencia, Hiszpania

z garażem
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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