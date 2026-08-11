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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Castello de la Plana, Hiszpania

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 2 005 m² w Castello de la Plana, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 2 005 m²
Castello de la Plana, Hiszpania
Powierzchnia 2 005 m²
Lokale handlowe na sprzedaż w Castellón de la Plana, z wyjątkową lokalizacją i wysoką rentow…
$2,50M
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Hotel 1 200 m² w Castello de la Plana, Hiszpania
Hotel 1 200 m²
Castello de la Plana, Hiszpania
Powierzchnia 1 200 m²
Hotel in province Valencia close to the port and the sea. 12 apartments located in one alone…
$849,859
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