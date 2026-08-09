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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

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Platja dAro
15
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3 obiekty total found
Penthouse 4 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 212 m²
Piętro 5
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,74M
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$923,367
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Mieszkanie 3 pokoi w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 131 m²
Piętro 1
Apartamenty przy Plaży w Doskonałej Lokalizacji w Gironie Platja d’Aro to jedno z najbardzie…
$1,35M
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Typy nieruchomości w Castell dAro Platja dAro i sAgaro.

2 pokojowe
3 pokojowe

Parametry nieruchomości w Castell dAro Platja dAro i sAgaro, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Basen
Tanie
Luksusowe
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