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Penthouse w górach na Sprzedaż w Campo de Gibraltar, Hiszpania

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San Roque
9
Tarifa
6
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5 obiektów total found
Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 275 m²
Piętro 3/3
Doskonały dwupoziomowy penthouse w prestiżowym ośrodku golfowym z ogromnymi tarasami, wspóln…
$734 338
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 207 m²
Piętro 2/3
Elegancki dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym dachem z tarasem, wspólnym basenem,…
$447 610
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Piętro 3/3
Luksusowy penthouse z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem, wspólnym ogrodem i zachwycaj…
$545 549
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Red Fenix MontenegroRed Fenix Montenegro
Penthouse 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 72 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$700 418
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Penthouse 4 pokoi w San Roque, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 84 m²
Apartamenty w Kompleksie Położonym w Naturalnym Otoczeniu w La Alcaidesa La Alcaidesa to spo…
$987 799
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Parametry nieruchomości w Campo de Gibraltar, Hiszpania

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na morze
z Basen
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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