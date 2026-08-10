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Wille nad morzem na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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3 obiekty total found
Willa 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 304 m²
Ekskluzywna willa w dzielnicy premium w pobliżu plaży z prywatnym basenem, dużym tarasem i z…
$1,01M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
3 sypialnie, 3 łazienkiPowierzchnia użytkowa: 190 m2Wielkość działki: 4600 m2New Build.Istni…
$918,157
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Willa w Calp, Hiszpania
Willa
Calp, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 430 m²
Luxury villa with views of the Peñón del Ifach in Calpe, Costa Blanca Located very close to …
$1,85M
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