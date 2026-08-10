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Mieszkania nad morzem na sprzedaż w Calp, Hiszpania

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22 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Liczba kondygnacji 13
Luksusowe Mieszkania przy Plaży w Calpe w Alicante Calpe, położone na wybrzeżu prowincji Ali…
$789,458
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 98 m²
Luksusowe Apartamenty 1-, 2- i 3-Pokojowe z Widokiem na Morze w Calpe przy Plaży La Fossa Po…
$1,19M
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Liczba kondygnacji 19
Luksusowe Nieruchomości ze Wspaniałymi Widokami w Alicante Calpe Luksusowe nieruchomości zna…
$753,548
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 150 m²
Piętro 3/16
Luksusowe apartamenty na plaży z dużym tarasem z widokiem na morze, zlokalizowane w miejskim…
$878,427
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 78 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$493,804
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 7
Wspaniały apartament w pobliżu plaży z tarasem, wspaniałymi widokami na morze i wieloma pier…
$514,360
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 133 m²
Piętro 4/16
Luksusowe apartamenty z niesamowitym widokiem na morze położone w elitarnym ośrodku z wellne…
$695,249
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 82 m²
Luksusowe Apartamenty 1-, 2- i 3-Pokojowe z Widokiem na Morze w Calpe przy Plaży La Fossa Po…
$728,903
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$591,245
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 48 m²
Luksusowe Apartamenty 1-, 2- i 3-Pokojowe z Widokiem na Morze w Calpe przy Plaży La Fossa Po…
$599,731
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 93 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$1,28M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 102 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$796,716
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Penthouse 5 pokojów w Calp, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Calp, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 272 m²
Piętro 16/16
Olśniewający penthouse na plaży z prywatnym basenem, tarasem na dachu, siłownią, podgrzewany…
$1,93M
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 316 m²
Piętro 12/12
Apartamenty Nadmorskie w Popularnej Okolicy Costa Blanca w Calpe Zlokalizowane w urokliwym m…
$1,06M
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Mieszkanie 2 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Calp, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 74 m²
Piętro 6
A cozy apartment for sale in the very center of Calpe, on the famous Gabriel Miró street. Th…
$289,708
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 75 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami Zlokalizowane przy Wybrzeżu w Calpe Położone w Calpe, w pre…
$515,891
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 60 m²
Apartamenty z 2 i 3 Sypialniami oraz Przestronnymi Tarasami w Calpe, w Pobliżu Las Salinas A…
$458,369
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 109 m²
Piętro 18/19
Apartamenty przy Plaży w Calpe, Alicante, Costa Blanca Luksusowe apartamenty znajdują się w …
$1,88M
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Penthouse 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 143 m²
Luksusowe Apartamenty 1-, 2- i 3-Pokojowe z Widokiem na Morze w Calpe przy Plaży La Fossa Po…
$1,52M
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Mieszkanie 4 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 113 m²
Piętro 3/13
Genialny apartament na środkowym piętrze na plaży ze wspólnym basenem, dużym tarasem i niesa…
$573,173
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Piętro 1
Niesamowity apartament na środkowym piętrze z basenem, dużym tarasem i niesamowitym widokiem…
$493,384
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Français, Română, Italiano, Türkçe, Dutch
Mieszkanie 3 pokoi w Calp, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Calp, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 105 m²
Piętro 6
Fantastyczne mieszkanie z tarasem z widokiem na morze, azylem spa, kortem do paddle, nowocze…
$801,299
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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