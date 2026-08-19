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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Calasparra, Hiszpania

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mieszkania
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53
57 obiektów total found
Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 115 m²
Położony w uroczej okolicy Kalasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 właściwości łąc…
$413,831
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcii z tymi imponującymi, wolnostojącymi jednopoziomowymi w…
$410,324
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający …
$408,335
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcji z tych imponujących jednopiętrowych willi przeznaczone…
$403,389
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
_ Nowy projekt budowlany pięknych willi w Calasparra, Murcia. Luksusowy kompleks 6 niezale…
$505,249
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Dom 4 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 1
Wprowadzenie willi do nowego kompleksu mieszkalnego z indywidualnymi luksusowymi willami w m…
$324,251
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TekceTekce
Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj spokój i piękno wewnętrznej Murcji z tych imponujących jednopiętrowych willi zaprojek…
$414,947
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 104 m²
Nowe wille w Calasparra, MurciaProjekt nowej budowy pięknych willi w Calasparra, Murcia.Luks…
$471,825
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 134 m²
W uroczym mieście Calasparra, Murcia, znajduje się ekskluzywny kompleks 8 niezależnych willi…
$502,791
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
MODERN VILLAS IN CALASPARRA Z PRIVATE SWIMMING POOL!! Nowy projekt nieruchomości składający…
$408,335
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Dom 2 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj spokój i piękno wewnętrznej Murcji w tych wspaniałych niezależnych willi na jednym po…
$334,038
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
W uroczej okolicy Kalasparra, Murcia, znajduje się ekskluzywny kompleks 8 niezależnych willi…
$417,259
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Położony w uroczej okolicy Calasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 domów, które łą…
$408,977
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Dom 4 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 4 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 118 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawienie willi w nowym kompleksie mieszkalnym indywidualnych luksusowych willi w mieśc…
$362,933
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawienie willi w nowym kompleksie mieszkalnym indywidualnych luksusowych willi w mieśc…
$369,759
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 117 m²
Współczesne wille w Calasparra z prywatnym basenem!!Nowy projekt nieruchomości składający si…
$406,676
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 77 m²
Położony w uroczej okolicy Kalasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 właściwości łąc…
$359,035
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Liczba kondygnacji 1
Przedstawienie willi w nowym kompleksie mieszkalnym indywidualnych luksusowych willi w mieśc…
$351,556
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Willa 5 pokojów w Calasparra, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Nowoczesna, jednopoziomowa willa z ogromnym prywatnym ogrodem i basenem, położona na przestr…
$468,109
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Located in the charming setting of Calasparra, this exclusive community offers 15 properties…
$408,977
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym otoczeniu Calasparra, ten kompleks mieszkalny oferuje sześć niezależnych …
$502,020
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 135 m²
Położony w uroczym otoczeniu Calasparra, ten kompleks mieszkalny oferuje sześć niezależnych …
$494,880
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Dom 2 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcji z tych imponujących willi na jednym poziomie, zaprojek…
$364,090
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Dom 2 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 2 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 2
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcji z tymi wspaniałymi, niezależnymi na jednym piętrze wil…
$352,532
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj spokój i piękno wewnętrznej Murcji z tych spektakularnych niezależnych willi na jedny…
$387,207
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 115 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcii z tych imponujących odosobnionych willi na jednym pozi…
$391,831
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 77 m²
Położony w uroczej okolicy Calasparra, ta ekskluzywna społeczność oferuje 15 domów, które łą…
$358,632
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Dom 3 pokoi w Calasparra, Hiszpania
Dom 3 pokoi
Calasparra, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 119 m²
Odkryj spokój i piękno wnętrza Murcji z tych imponujących jednopiętrowych willi zaprojektowa…
$398,766
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
NOWE FILMY BUDYNKOWE W CALASPARRA, MUNCIA Nowy projekt budowlany pięknych willi w Calasparra…
$505,849
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Willa w Calasparra, Hiszpania
Willa
Calasparra, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 119 m²
Jest to kompleks nieruchomości składający się z 215 niezależnych willi: 170 są budowane na d…
$413,831
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