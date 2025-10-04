Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Bejar, Hiszpania

1 obiekt total found
Nieruchomości komercyjne 4 084 m² w Bejar, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 4 084 m²
Bejar, Hiszpania
Powierzchnia 4 084 m²
Możliwość zakupu lokali handlowych w miejscowości Béjar (Salamanca) o dużej powierzchni i wy…
$2,85M
Inmobiliaria Casamayor
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Español, Dutch
