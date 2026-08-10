Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Barcelona
  4. Mieszkania
  5. Willa
  6. Widok na morze

Wille nad morzem na sprzedaż w Barcelona, Hiszpania

;
Castelldefels
12
Sitges
7
Badalona
4
Sant Cugat del Valles
4
Pokaż więcej
Willa Usuwać
Wyczyść
3 obiekty total found
Willa 6 pokojów w Premia de Dalt, Hiszpania
Willa 6 pokojów
Premia de Dalt, Hiszpania
Pokoje 6
Sypialnie 5
Liczba łazienek 5
Powierzchnia 364 m²
Liczba kondygnacji 2
Willa w Premià de Dalt, Blisko Wybrzeża i Parków Przyrody Okolice Premià de Dalt słyną ze sp…
$2,58M
Zostaw prośbę
Willa 8 pokojów w Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Willa 8 pokojów
Sant Andreu de Llavaneres, Hiszpania
Pokoje 8
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 675 m²
Elegancka Willa w Sant Andreu de Llavaneres Zlokalizowana Blisko Natury i Morza Sant Andreu …
$4,66M
Zostaw prośbę
Willa 7 pokojów w Castelldefels, Hiszpania
Willa 7 pokojów
Castelldefels, Hiszpania
Pokoje 7
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 331 m²
Liczba kondygnacji 3
Wolnostojąca Willa z 5 Sypialniami oraz Widokiem na Morze, Blisko Plaży w Barcelonie Nowo wy…
$2,67M
Zostaw prośbę
International Property AlertsInternational Property Alerts
Realting.com
Udać się

Parametry nieruchomości w Barcelona, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się