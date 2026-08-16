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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Barbate, Hiszpania

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domy
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5 obiektów total found
Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Willa przebudowana w całości w dzielnicy rybackiej Barbate. Wybór tego domu do pełnej rehabi…
$301,143
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Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 150 m²
THE PALMARVejer de la Frontera,~600m from the beach  Rustic plot of 1000 m².Two independent …
$489,263
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Dom w Barbate, Hiszpania
Dom
Barbate, Hiszpania
Powierzchnia 300 m²
Sprzedaję fantastyczny domek w Barbate, wiejskim regionie La sepurso .Ciesz się widokami i ż…
$433,900
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Orbis ExchangeOrbis Exchange
Szeregowiec w Barbate, Hiszpania
Szeregowiec
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 103 m²
Town house / duplex in the historic center of Conil de La Frontera with independent / own de…
$321,076
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Willa w Barbate, Hiszpania
Willa
Barbate, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 195 m²
ZAHORA  Barbate, Cadiz, Andalusia, Spain  Costa de la Luz  ~500m from the beach   The proper…
$103
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