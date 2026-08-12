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Bliźniaki z basenem na sprzedaż w Andaluzja, Hiszpania

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Marbella
26
Malaga
3
Estepona
26
San Pedro Alcantara
8
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5 obiektów total found
Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$769,821
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 175 m²
Bezbłędny apartament na plaży z widokiem na morze, położony w ośrodku golfowym z basenami kr…
$804,323
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Estepona, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Estepona, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 120 m²
Luksusowy dwupoziomowy parter z dużym prywatnym ogrodem w ekskluzywnym kompleksie mieszkanio…
$554,088
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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TekceTekce
Bliźniak 3 pokoi w San Roque, Hiszpania
Bliźniak 3 pokoi
San Roque, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 114 m²
Liczba kondygnacji 1
Nowoczesny dwupoziomowy dom na najwyższym piętrze z dużym tarasem na dachu, wspólnym basenem…
$556,584
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Bliźniak 4 pokoi w Mojacar, Hiszpania
Bliźniak 4 pokoi
Mojacar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 163 m²
Piętro 1
Zaawansowany duplex na plaży z basenem bez ograniczeń, wyrafinowaną siłownią, centrum spa, s…
$771,110
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Andaluzja, Hiszpania

z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
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