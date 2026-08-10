Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Almunecar
  4. Mieszkania

Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Almunecar, Hiszpania

;
mieszkania
7
domy
4
11 obiektów total found
Mieszkanie 2 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 99 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$368,140
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$401,868
Zostaw prośbę
Willa w La Herradura, Hiszpania
Willa
La Herradura, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 191 m²
Jest to ekskluzywny kompleks mieszkalny łączący architekturę avant- garde z unikalnym środow…
$2,27M
Zostaw prośbę
LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 3 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 113 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$385,615
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 102 m²
Liczba kondygnacji 4
Energooszczędne Apartamenty z Widokiem na Morze 250 m od Plaży w Almuñecar Ten nowy projekt …
$411,160
Zostaw prośbę
Szeregowiec 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Szeregowiec 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 136 m²
Liczba kondygnacji 4
Nowe Domy Szeregowe w Popularnej Lokalizacji przy Plaży w Almuñécar Ten nowy projekt znajduj…
$489,545
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Velilla Taramay, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Velilla Taramay, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 125 m²
Ostatnia faza uprzywilejowanego projektu znajdującego się w jednym z najlepszych obszarów Co…
$489,300
Zostaw prośbę
Willa 5 pokojów w Almunecar, Hiszpania
Willa 5 pokojów
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 324 m²
Stylowe Wille z Panoramicznym Widokiem na Morze w La Herradura, Granada La Herradura to urok…
$1,95M
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ALMUNECAR Rynek Pierwotny 22 kamienice w Almuñecar, najwyższej …
$307,610
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
RYNEK PIERWOTNY KAMIENICE W ALMUNECAR Rynek Pierwotny 22 kamienice w Almuñecar, najwyższej …
$342,434
Zostaw prośbę
Willa 4 pokoi w Almunecar, Hiszpania
Willa 4 pokoi
Almunecar, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 292 m²
Liczba kondygnacji 2
Wille przy Plaży z Niezakłóconymi Widokami w Almuñecar Ta nowa inwestycja położona jest w Al…
$2,13M
Zostaw prośbę
Realting.com
Udać się