  Realting.com
  2. Hiszpania
  3. Alicante
  4. Mieszkania
  5. Szeregowiec
  6. Taras

Domy Szeregowe z tarasem w Alicante, Hiszpania

4 obiekty total found
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 206 m²
14 domów jednorodzinnych z 4 i 5 sypialniami, z piwnicą w piwnicy, parter, pierwsze piętro i…
$1,33M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 397 m²
$1,10M
Zostaw prośbę
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 4
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 202 m²
Wille z 4 i 5 sypialniami, znajduje się w uprzywilejowanej dzielnicy mieszkalnej Vistahermos…
$727,588
Zostaw prośbę
Monte OnlineMonte Online
Szeregowiec w Alicante, Hiszpania
Szeregowiec
Alicante, Hiszpania
Sypialnie 5
Liczba łazienek 4
Powierzchnia 207 m²
Urbanization composed of 9 townhouses in Cabo de las Huertas. Unique and exclusive houses th…
$1,58M
Zostaw prośbę
