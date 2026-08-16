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Mieszkania z basenem na sprzedaż w Alicante, Hiszpania

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42 obiekty total found
Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 104 m²
Gotowy do zamieszkania, elegancki apartament na parterze z miejscem parkingowym i basenem, p…
$433,719
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Odkryj najlepsze z życia nadmorskiego dzięki tej wyjątkowej nieruchomości położonej w komple…
$653,791
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
$682,978
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 94 m²
Piętro 1/5
Genialne mieszkanie na środkowym piętrze z przestronnym prywatnym tarasem, widokiem na basen…
$289,790
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 150 m²
Odkryj te luksusowe nieruchomości położone w malowniczym miasteczku nadmorskim Finestrat w p…
$431,969
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 253 m²
Casamayor prezentuje: ekskluzywny luksusowy apartament w Playa San Juan Zapraszamy do odkry…
$1,13M
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 150 m²
$431,969
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 153 m²
Niesamowity apartament na średnim poziomie, położony w centrum miasta, z basenem, placem zab…
$481,467
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Inmobiliaria Casamayor oferuje ten wspaniały dom położony w jednym z najbardziej wymagającyc…
$554,386
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 101 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$468,702
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Liczba kondygnacji 5
Zachęcające mieszkanie na parterze z prywatnym tarasem, w pełni wyposażoną siłownią i basene…
$219,961
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 105 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$502,190
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 300 m²
Zbliża się zakończenie budowy imponujących willi oferujących wybor między 3-sypialniowymi op…
$636,279
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 89 m²
To jasne odkryte piętro znajduje się w prywatnej urbanizacji w PAU I (Jan Paweł II), jednym …
$336,810
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 266 m²
Liczba kondygnacji 3
Luksusowy apartament na parterze z prywatnym parkingiem, designerską siłownią i udogodnienia…
$630,783
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse 5 pokojów w Alicante, Hiszpania
Penthouse 5 pokojów
Alicante, Hiszpania
Pokoje 5
Sypialnie 4
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 193 m²
Piętro 5/5
Wspaniały, nowoczesny penthouse z tarasem na dachu z panoramicznym widokiem na miasto, miejs…
$510,942
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 99 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$466,408
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 190 m²
Ekskluzywna Willa w Calpe, Alicante z Prywatnym Basenem i Doskonałą Lokalizacją Ta luksusow…
$1,16M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Liczba kondygnacji 4
Stunning middle floor apartment with a playground, swimming pool and beautifully maintained …
$307,449
VAT
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Agencja
LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 3 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 99 m²
Liczba kondygnacji 3
Eleganckie mieszkanie na parterze z garażem i komórką lokatorską, położone na osiedlu z base…
$298,325
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 146 m²
Piętro 1/2
Eleganckie mieszkanie z dużym zadaszanym tarasem, basenem i prywatnym parkingiem, położone b…
$365,326
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 85 m²
Ekskluzywne Apartamenty w El Albir, Costa Blanca, Blisko Najlepszych Plaż i Miejsc Kulinarne…
$682,978
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 98 m²
Ciesz się nowym domem w Jarcia. W tym nowoczesnym budynku mieszkalnym, przystosowanym do wsp…
$505,992
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 88 m²
Odkryj te urokliwe domy w stylu środziemnomorskim, usytuowane wśrod bujnej zieleni i blisko …
$210,147
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Penthouse w Alicante, Hiszpania
Penthouse
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 115 m²
Czas wejść do domu, o którym zawsze marzyłaś. Halar jest nowym budynkiem mieszkalnym zlokali…
$523,776
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Liczba łazienek 3
Powierzchnia 205 m²
Odkryj tę wyjątkową willę oferującą niezrownany komfort i wspaniałe widoki w prestiżowym ośr…
$1,73M
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Mieszkanie w Alicante, Hiszpania
Mieszkanie
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 91 m²
Estela, nowa promocja pracy przeznaczona dla tych, którzy szukają domu, gdzie design, trwało…
$356,568
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Penthouse 4 pokoi w Alicante, Hiszpania
Penthouse 4 pokoi
Alicante, Hiszpania
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 144 m²
Luksusowy, atrakcyjny penthouse z tarasem na dachu, miejscem parkingowym i basenem, połączon…
$449,135
VAT
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LUXUS HOMES INTERNATIONAL
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Parametry nieruchomości w Alicante, Hiszpania

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