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Nieruchomości mieszkalne na sprzedaż w Alcobendas, Hiszpania

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mieszkania
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8 obiektów total found
Mieszkanie 5 pokojów w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 5 pokojów
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 5
Powierzchnia 411 m²
Ten wspaniały 411 m2 kamienica obejmuje trzy poziomy i doskonale łączy nowoczesny design, wy…
$1,85M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 210 m²
Ten wspaniały narożny dom w El Soto de la Moraleja jest idealnym domem dla rodzin. Jest otoc…
$1,45M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Ten elegancki narożny dom w El Soto de la Moraleja znajduje się w prywatnym kompleksie miesz…
$1,50M
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LDV InvestLDV Invest
Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 165 m²
Położony na trzecim piętrze nowoczesnego i eleganckiego budynku w jednym z najbardziej wysun…
$1,68M
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Mieszkanie 3 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 3 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 3
Powierzchnia 217 m²
Ten imponujący apartament znajduje się w prywatnym kompleksie mieszkalnym w La Moraleja i of…
$1,56M
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Mieszkanie 4 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 4 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 4
Powierzchnia 250 m²
Ten 250 m2 kamienica z możliwością rozbudowy znajduje się w dogodnie położony kompleks miesz…
$1,84M
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Mieszkanie 2 pokoi w Alcobendas, Hiszpania
Mieszkanie 2 pokoi
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 2
Powierzchnia 139 m²
Doskonałe mieszkanie znajduje się w Soto de la Moraleja w fantastycznej urbanizacji z rondo-…
$766,861
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Willa w Alcobendas, Hiszpania
Willa
Alcobendas, Hiszpania
Sypialnie 6
Liczba łazienek 6
Powierzchnia 1 000 m²
W prestiżowej dzielnicy La Moraleja ta niezależna willa o powierzchni ponad 1000 m2 jest spr…
$5,96M
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Parametry nieruchomości w Alcobendas, Hiszpania

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