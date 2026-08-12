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Magazyny na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
180
restauracje
3
hotele
16
pomieszczenia biurowe
11
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2 obiekty total found
Magazyn 1 439 m² w Novelda, Hiszpania
Magazyn 1 439 m²
Novelda, Hiszpania
Powierzchnia 1 439 m²
Statek przemysłowy na sprzedaż o powierzchni 1,439 m2 z działką 3,361m2, położony w miejscow…
$575,761
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Magazyn 1 008 m² w Alicante, Hiszpania
Magazyn 1 008 m²
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 1 008 m²
Doskonała okazja dla firm poszukujących urządzeń gotowych do rozpoczęcia działalności w jedn…
$1,26M
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