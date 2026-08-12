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Restauracje na sprzedaż w Alacant Alicante, Hiszpania

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nieruchomości komercyjne
180
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pomieszczenia biurowe
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3 obiekty total found
Lokale gastronomiczne 800 m² w Guardamar del Segura, Hiszpania
Lokale gastronomiczne 800 m²
Guardamar del Segura, Hiszpania
Powierzchnia 800 m²
Kompleks restauracji Premium na Costa Blanca!Guardamar del Segura (prowincja Alicante)Koszt:…
$1,71M
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Commercial real estate in Alicante zone w Alicante, Hiszpania
Commercial real estate in Alicante zone
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 2 065 m²
A commercial real estate with a tenant - one of the most famous fast food restautant chains …
$1,61M
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Commercial premises in Alicante w Alicante, Hiszpania
Commercial premises in Alicante
Alicante, Hiszpania
Powierzchnia 4 448 m²
A commercial asset devided into 2 commercial premises leased to 2 tenants: important fast fo…
Cena na zgłoszenie
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