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Nieruchomości komercyjne na sprzedaż w Adeje, Hiszpania

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2 obiekty total found
Nieruchomości komercyjne 77 m² w Adeje, Hiszpania
Nieruchomości komercyjne 77 m²
Adeje, Hiszpania
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 77 m²
Klimatyzacja
$64,640
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Gotowy biznes 70 m² w Adeje, Hiszpania
Gotowy biznes 70 m²
Adeje, Hiszpania
Sypialnie -1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 70 m²
Niedawno odnowiony, w pełni operacyjny nieruchomości handlowej na sprzedaż w San Eugenio. Ob…
$323,209
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