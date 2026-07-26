Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Gwarantowane dochody na okres budowy!
Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Garden w pobliżu lotniska Henri Coandă
Szukasz wiarygodnej opcji inwestycji w nieruchomości z przewidywanym dochodem?
Pokój hotelowy w Wyndham Garden (Bukareszt) jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać rentowność i cieszyć się przywilejami właściciela. Hotel 4 * znajduje się zaledwie 150 metrów od międzynarodowego lotniska Henri Coandă, co gwarantuje stabilny popyt: ruch pasażerski na lotnisku przekracza 17 mln osób rocznie. Do centrum Bukaresztu - 20- 25 minut samochodem.
Fundusz pokojowy: Standard i Suite
Hotel posiada 276 pokoi z dwoma kategoriami:
Każdy pokój jest zaprojektowany z naciskiem na komfort i funkcjonalność:
Komfort akustyczny jest osiągany dzięki wielowarstwowym oknom z folią pochłaniającą hałas, ścianami ze zwiększonym współczynnikiem pochłaniania dźwięku i materiałami izolującymi wibracje - w pomieszczeniach nie słychać hałasu zewnętrznego nawet w godzinach szczytowego obciążenia lotniska.
Opcje kupna i rentowność
Standardowe:
Apartament:
Dostępne instalacje:
Gwarantowana rentowność w okresie budowy:
Odsetki naliczane są od kwoty wypłaconej w ciągu pierwszych 6 miesięcy.
Dodatkowe zniżki i przywileje
Uprawnienia dla właścicieli:
Infrastruktura i cechy projektu
Hotel składa się z dwóch budynków:
Na terytorium:
Międzynarodowe zarządzanie marką hotelu: zgodność z globalnymi standardami sieci.
Data dostawy obiektu to lipiec 2027.
Wyndham Garden - Rumunia 124; Bukareszt
Format jest optymalny dla kilku scenariuszy:
Ze względu na lokalizację w pobliżu lotniska i rozwiniętej infrastruktury, popyt na zakwaterowanie pozostaje wysoki przez cały rok - to tworzy stabilne obciążenie i rentowność dla właścicieli.
Jeśli rozważasz inwestowanie w nieruchomości hotelowe w Rumunii, Wyndham Garden w Bukareszcie oferuje połączenie rentowności, rabaty, raty i prawdziwe przywileje dla właścicieli - w oparciu o stabilny przepływ pasażerów i rozpoznawalną markę.