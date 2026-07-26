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  4. Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Bukareszt, Rumunia
od
$53,470
BTC
0.6360097
ETH
33.3359851
USDT
52 864.5156187
* Cena ma charakter poglądowy
i jest zgodna z kursem wymiany 16.04.2025
;
12
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ID: 39599
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 26.07.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Rumunia
  • Miasto
    Bukareszt
  • Metro
    Izvor (~ 800 m)
  • Metro
    Piaţa Romană (~ 900 m)
  • Metro
    Universitate (~ 600 m)

O kompleksie

Przeniesienie
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Gwarantowane dochody na okres budowy!
Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Garden w pobliżu lotniska Henri Coandă

Szukasz wiarygodnej opcji inwestycji w nieruchomości z przewidywanym dochodem?

Pokój hotelowy w Wyndham Garden (Bukareszt) jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać rentowność i cieszyć się przywilejami właściciela. Hotel 4 * znajduje się zaledwie 150 metrów od międzynarodowego lotniska Henri Coandă, co gwarantuje stabilny popyt: ruch pasażerski na lotnisku przekracza 17 mln osób rocznie. Do centrum Bukaresztu - 20- 25 minut samochodem.

Fundusz pokojowy: Standard i Suite

Hotel posiada 276 pokoi z dwoma kategoriami:

  • Standard (25 m2, do 2 osób) - 204 pokoi.
  • Apartament (30 m2, do 4 osób) - 72 pokoje.

Każdy pokój jest zaprojektowany z naciskiem na komfort i funkcjonalność:

  • Profesjonalna izolacja akustyczna (poziom pochłaniania hałasu 25- 30 dB)
  • Nowoczesne dekoracje i ergonomiczne meble
  • Smart TV, klimatyzacja, miejsce pracy
  • Szybkość Wi- Fi

Komfort akustyczny jest osiągany dzięki wielowarstwowym oknom z folią pochłaniającą hałas, ścianami ze zwiększonym współczynnikiem pochłaniania dźwięku i materiałami izolującymi wibracje - w pomieszczeniach nie słychać hałasu zewnętrznego nawet w godzinach szczytowego obciążenia lotniska.

Opcje kupna i rentowność

Standardowe:

  • Pełna liczba: 200,000 €→ ze 100% ceną płatności 194,000 €(zniżki 3%, oszczędności 6000 €).
  • 1 / 2 pokoje: 100.000 €(50% natychmiast, 50% po roku).
  • 1 / 4 pokój: 47 000 €(100% płatności).

Apartament:

  • Pełna liczba: 240.000 €→ z 100% ceną płatności 215 000 €(zniżki 10%, oszczędności 25 000 €).
  • 1 / 2 pokoje: 120 000 €(50% natychmiast, 50% po roku).
  • 1 / 4 pokój: 60 000 €(100% płatności).

Dostępne instalacje:

  • 35% - zaliczka;
  • 55% - równe płatności miesięczne;
  • 10% po otrzymaniu kluczy.

Gwarantowana rentowność w okresie budowy:

  • Standard - 6% rocznie;
  • Apartament - 7% rocznie.

Odsetki naliczane są od kwoty wypłaconej w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Dodatkowe zniżki i przywileje

  • Z 100% pełnej płatności pełnego pokoju - zniżki 3%
  • Przy zakupie 2 pełne pokoje - dodatkowe 2%
  • Przy zakupie 3 pełne pokoje - dodatkowe 3%

Uprawnienia dla właścicieli:

  • Pełny pokój - 14 darmowych dni pobytu w hotelu rocznie.
  • 1 / 2 pokoje - 7 darmowych dni w roku (niezależnie od kategorii).
  • 1 / 4 pokój - nie ma bezpłatnych przywilejów zakwaterowania.

Infrastruktura i cechy projektu

Hotel składa się z dwóch budynków:

  • Budynek A (3 piętra) - ROZSTAWIENIE
  • Budynek B (2 piętra)
  • Powierzchnia całkowita: 13,570 m2

Na terytorium:

  • lobby i recepcji 24 / 7;
  • Restauracja i kawiarnia;
  • strefa SPA i sala fitness;
  • 4 sale konferencyjne, sala konferencyjna;
  • 2 pokoje dziecięce;
  • 105 miejsc parkingowych.
  • Korzyści z lokalizacji i perspektywy
  • 150 metrów do terminali lotniskowych - maksymalna bliskość ruchu pasażerskiego.
  • Łatwy dostęp do dzielnic biznesowych Bukaresztu.
  • W pobliżu znajdują się duże infrastruktury i wymiany transportowe.

Międzynarodowe zarządzanie marką hotelu: zgodność z globalnymi standardami sieci.

Data dostawy obiektu to lipiec 2027.

Wyndham Garden - Rumunia 124; Bukareszt

Format jest optymalny dla kilku scenariuszy:

  • Pasażerowie tranzytowi i podróżni
  • Podróże służbowe i grupy korporacyjne
  • Podróże rodzinne
  • Rezydencja krótkoterminowa i długoterminowa

Ze względu na lokalizację w pobliżu lotniska i rozwiniętej infrastruktury, popyt na zakwaterowanie pozostaje wysoki przez cały rok - to tworzy stabilne obciążenie i rentowność dla właścicieli.

Jeśli rozważasz inwestowanie w nieruchomości hotelowe w Rumunii, Wyndham Garden w Bukareszcie oferuje połączenie rentowności, rabaty, raty i prawdziwe przywileje dla właścicieli - w oparciu o stabilny przepływ pasażerów i rozpoznawalną markę.

Lokalizacja na mapie

Bukareszt, Rumunia
Edukacja
Opieka zdrowotna

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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