Apart hotel Investicii v otelnyj nomer s Garantiej dohoda

Gwarantowane dochody na okres budowy!

Inwestycja w pokój hotelowy w Bukareszcie: Wyndham Garden w pobliżu lotniska Henri Coandă

Szukasz wiarygodnej opcji inwestycji w nieruchomości z przewidywanym dochodem?

Pokój hotelowy w Wyndham Garden (Bukareszt) jest rozwiązaniem dla tych, którzy chcą uzyskać rentowność i cieszyć się przywilejami właściciela. Hotel 4 * znajduje się zaledwie 150 metrów od międzynarodowego lotniska Henri Coandă, co gwarantuje stabilny popyt: ruch pasażerski na lotnisku przekracza 17 mln osób rocznie. Do centrum Bukaresztu - 20- 25 minut samochodem.

Fundusz pokojowy: Standard i Suite

Hotel posiada 276 pokoi z dwoma kategoriami:

Standard (25 m2, do 2 osób) - 204 pokoi.

Apartament (30 m2, do 4 osób) - 72 pokoje.

Każdy pokój jest zaprojektowany z naciskiem na komfort i funkcjonalność:

Profesjonalna izolacja akustyczna (poziom pochłaniania hałasu 25- 30 dB)

Nowoczesne dekoracje i ergonomiczne meble

Smart TV, klimatyzacja, miejsce pracy

Szybkość Wi- Fi

Komfort akustyczny jest osiągany dzięki wielowarstwowym oknom z folią pochłaniającą hałas, ścianami ze zwiększonym współczynnikiem pochłaniania dźwięku i materiałami izolującymi wibracje - w pomieszczeniach nie słychać hałasu zewnętrznego nawet w godzinach szczytowego obciążenia lotniska.

Opcje kupna i rentowność

Standardowe:

Pełna liczba: 200,000 €→ ze 100% ceną płatności 194,000 €(zniżki 3%, oszczędności 6000 €).

1 / 2 pokoje: 100.000 €(50% natychmiast, 50% po roku).

1 / 4 pokój: 47 000 €(100% płatności).

Apartament:

Pełna liczba: 240.000 €→ z 100% ceną płatności 215 000 €(zniżki 10%, oszczędności 25 000 €).

1 / 2 pokoje: 120 000 €(50% natychmiast, 50% po roku).

1 / 4 pokój: 60 000 €(100% płatności).

Dostępne instalacje:

35% - zaliczka;

55% - równe płatności miesięczne;

10% po otrzymaniu kluczy.

Gwarantowana rentowność w okresie budowy:

Standard - 6% rocznie;

Apartament - 7% rocznie.

Odsetki naliczane są od kwoty wypłaconej w ciągu pierwszych 6 miesięcy.

Dodatkowe zniżki i przywileje

Z 100% pełnej płatności pełnego pokoju - zniżki 3%

Przy zakupie 2 pełne pokoje - dodatkowe 2%

Przy zakupie 3 pełne pokoje - dodatkowe 3%

Uprawnienia dla właścicieli:

Pełny pokój - 14 darmowych dni pobytu w hotelu rocznie.

1 / 2 pokoje - 7 darmowych dni w roku (niezależnie od kategorii).

1 / 4 pokój - nie ma bezpłatnych przywilejów zakwaterowania.

Infrastruktura i cechy projektu

Hotel składa się z dwóch budynków:

Budynek A (3 piętra) - ROZSTAWIENIE

Budynek B (2 piętra)

Powierzchnia całkowita: 13,570 m2

Na terytorium:

lobby i recepcji 24 / 7;

Restauracja i kawiarnia;

strefa SPA i sala fitness;

4 sale konferencyjne, sala konferencyjna;

2 pokoje dziecięce;

105 miejsc parkingowych.

Korzyści z lokalizacji i perspektywy

150 metrów do terminali lotniskowych - maksymalna bliskość ruchu pasażerskiego.

Łatwy dostęp do dzielnic biznesowych Bukaresztu.

W pobliżu znajdują się duże infrastruktury i wymiany transportowe.

Międzynarodowe zarządzanie marką hotelu: zgodność z globalnymi standardami sieci.

Data dostawy obiektu to lipiec 2027.

Wyndham Garden - Rumunia 124; Bukareszt

Format jest optymalny dla kilku scenariuszy:

Pasażerowie tranzytowi i podróżni

Podróże służbowe i grupy korporacyjne

Podróże rodzinne

Rezydencja krótkoterminowa i długoterminowa

Ze względu na lokalizację w pobliżu lotniska i rozwiniętej infrastruktury, popyt na zakwaterowanie pozostaje wysoki przez cały rok - to tworzy stabilne obciążenie i rentowność dla właścicieli.



Jeśli rozważasz inwestowanie w nieruchomości hotelowe w Rumunii, Wyndham Garden w Bukareszcie oferuje połączenie rentowności, rabaty, raty i prawdziwe przywileje dla właścicieli - w oparciu o stabilny przepływ pasażerów i rozpoznawalną markę.