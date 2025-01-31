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Dzielnica mieszkaniowa Palma Dzhumeyra

Vokolida, Cypr Północny
od
$1,25M
;
11
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ID: 3755
Nowy identyfikator budynku na Realting
Data aktualizacji: 29.06.2026

Lokalizacja

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  • Kraj
    Cypr Północny
  • Okolica
    İskele District
  • Miasto
    Mehmetcik Buyukkonuk Belediyesi
  • Wioska
    Vokolida

Charakterystyka obiektu

Parametry obiektu

  • Klasa
    Klasa
    Klasa komfortu
  • Typ konstrukcji nowego budynku
    Typ konstrukcji nowego budynku
    Monolityczny
  • Rok realizacji
    Rok realizacji
    2025
  • Opcje wykończenia
    Opcje wykończenia
    Gotowe
  • Liczba kondygnacji
    Liczba kondygnacji
    22

O kompleksie

Przeniesienie
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Русский Русский
Palm Jumeirah to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego Cypru. Lokalizacja: Boaz.Na sprzedaż znajdują się apartamenty 1 + 1, apartamenty 2 + 1.Położony 100- 200 m od piaszczystej plaży z wyposażoną infrastrukturą, łagodnym wejściem do wody i piaszczystym brzegu.Apartament kompleks oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry.Kompleks składa się z 7 domów. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone ogrodami i basenami oraz bezpłatnym parkingiem.W kompleksie wiele uwagi poświęca się eleganckiemu basenowi i projektowi krajobrazu, które tworzą gigantyczną palmę, która jest znakiem rozpoznawczym tego kompleksu! Ponieważ kompleks Palm Jumeirah znajduje się w pobliżu kompleksu Laguna i jest kompleksem jednego dewelopera, mieszkańcy i goście kompleksu mogą korzystać z infrastruktury obu kompleksów bez ograniczeń, jest to nowoczesna siłownia, restauracja, park wodny, jak również wszystkie inne strefy społeczne.Czystość kompleksu - lipiec 2025.. Plan płatności:1000 CU - depozyt 30% - pierwsza płatność 70% - do 84 miesięcy. Bezinteresowne raty2 OPTION 75% - pierwsza rata 75% Cashback 6% aż gotowy (2025) 2.5 lat od kwoty wypłaconej (wypłaconej lub spłaconej) 25% - od gotowości dopłaty za mieszkanie od kosztów I gwarantowany czynsz na 3 lata przy 8% rocznie /3 OPTION 40% - pierwsza rata 20% rata bez% aż do gotowości (2025) 2,5 lat 24% - przeniesiona do dewelopera na okres trzech lat na podstawie dzierżawy klient nie płaci niczego / deweloper samodzielnie wypłaca z czynszu 16% pozostałej kwoty bez raty odsetek za rok (12 miesięcy) /Apartamenty są wynajmowane z remontem pod klucz: - łazienka z hydrauliką i wszystkie akcesoria - built- w kuchni (bez maszyn) - system klimatyzacji - płytki, laminat, drzwi wewnętrzne - malowane ściany.
Udogodnienia w kompleksie
Mieszkania
Powierzchnia, m²
Cena za m², USD
Cena mieszkania, USD
Mieszkania 1 pokój
Powierzchnia, m² 45.0 – 54.0
Cena za m², USD 3,166 – 3,314
Cena mieszkania, USD 157,159 – 180,165
Mieszkania 2 pokoi
Powierzchnia, m² 92.0
Cena za m², USD 2,924
Cena mieszkania, USD 283,413

Lokalizacja na mapie

Vokolida, Cypr Północny

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Jestem zainteresowany nieruchomością z twojego ogłoszenia. Chciałbym uzyskać więcej informacji na temat nieruchomości. Jakie są warunki zakupu dla cudzoziemców? Chciałbym obejrzeć mieszkanie/dom. Chciałbym zostać poinformowany o całkowitej cenie (w tym podatek, opłata agencyjna itp.). Czy można kupić na kredyt/hipotekę?
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