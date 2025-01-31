Dzielnica mieszkaniowa Palma Dzhumeyra

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Palm Jumeirah to nowoczesny kompleks mieszkalny położony w malowniczym zakątku północnego Cypru. Lokalizacja: Boaz.Na sprzedaż znajdują się apartamenty 1 + 1, apartamenty 2 + 1.Położony 100- 200 m od piaszczystej plaży z wyposażoną infrastrukturą, łagodnym wejściem do wody i piaszczystym brzegu.Apartament kompleks oferuje zapierające dech w piersiach widoki na morze i góry.Kompleks składa się z 7 domów. W pełni wyposażone mieszkanie otoczone ogrodami i basenami oraz bezpłatnym parkingiem.W kompleksie wiele uwagi poświęca się eleganckiemu basenowi i projektowi krajobrazu, które tworzą gigantyczną palmę, która jest znakiem rozpoznawczym tego kompleksu! Ponieważ kompleks Palm Jumeirah znajduje się w pobliżu kompleksu Laguna i jest kompleksem jednego dewelopera, mieszkańcy i goście kompleksu mogą korzystać z infrastruktury obu kompleksów bez ograniczeń, jest to nowoczesna siłownia, restauracja, park wodny, jak również wszystkie inne strefy społeczne.Czystość kompleksu - lipiec 2025.. Plan płatności:1000 CU - depozyt 30% - pierwsza płatność 70% - do 84 miesięcy. Bezinteresowne raty2 OPTION 75% - pierwsza rata 75% Cashback 6% aż gotowy (2025) 2.5 lat od kwoty wypłaconej (wypłaconej lub spłaconej) 25% - od gotowości dopłaty za mieszkanie od kosztów I gwarantowany czynsz na 3 lata przy 8% rocznie /3 OPTION 40% - pierwsza rata 20% rata bez% aż do gotowości (2025) 2,5 lat 24% - przeniesiona do dewelopera na okres trzech lat na podstawie dzierżawy klient nie płaci niczego / deweloper samodzielnie wypłaca z czynszu 16% pozostałej kwoty bez raty odsetek za rok (12 miesięcy) /Apartamenty są wynajmowane z remontem pod klucz: - łazienka z hydrauliką i wszystkie akcesoria - built- w kuchni (bez maszyn) - system klimatyzacji - płytki, laminat, drzwi wewnętrzne - malowane ściany.