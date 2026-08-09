Pokaż obiekty na mapie Pokaż obiekty jako listę
  1. Realting.com
  2. Cypr Północny
  3. İskele District
  4. Mieszkania
  5. Mieszkanie
  6. Basen

Mieszkania z basenem na sprzedaż w Iskele District, Cypr Północny

;
Iskele Belediyesi
1003
Trikomo
861
Bogazi
39
Gastria
32
Pokaż więcej
Mieszkanie Usuwać
Wyczyść
272 obiekty total found
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 78 m²
Piętro 3/9
🇬🇧 W pełni umeblowane 2 + 1 Apartament z częściowym widokiem na morze w Sea Life Residence 🌊…
$153,033
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Piętro 7/10
Stylowy apartament 1 + 1 o powierzchni 65 metrów kwadratowych. na 7. piętrze w ukończonym ko…
$107,599
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Bogazi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Bogazi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 123 m²
Piętro 5/14
Przestronny apartament 2 + 1 z widokiem na morze w Abelia Residence 🌊✨Oferujemy na sprzedaż …
$221,495
VAT
Zostaw prośbę
TekceTekce
Mieszkanie 3 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 80 m²
Piętro 9/13
Widok na morze 2 + 1 Apartament w Panorama Long Beach 🌊✨Przestronny apartament z dwoma sypia…
$362,446
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 75 m²
Piętro 4/9
Sea Life Residence | Sea Shell Block | 2+1 🌊 For sale: apartment in the fully completed S…
$137,733
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 1
1- Apartament w Caesar Resort I, Long Beach 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament (1 + 1…
$98,115
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 98 m²
Piętro 3
Bright 1+1 Apartment with Large Terrace in Royal Sun Elite 🌴☀️ A cozy and fully furnished…
$130,860
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 6/7
Sea View Studio 200 m od plaży - Park Residence, Long Beach 🌊Jasny apartament w Park Residen…
$90,611
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Monarga, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Monarga, Cypr Północny
Pokoje 1
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 36 m²
Piętro 1/14
Studio Apartament w Abelia Residence, Boğaz 🌊Przytulny, w pełni umeblowany apartament jest d…
$69,590
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Theodoros, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Theodoros, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 86 m²
Luksusowy apartament nad morzem na Cyprze Północnym z widokiem panoramicznym i prywatnym tar…
$194,549
Zostaw prośbę
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 117 m²
Północny Cypr: 2 + 1 apartament z widokiem na morze w Grand Sapphire Resort - luksusowe zakw…
$293,157
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Iskele Belediyesi, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
Oferujemy Państwu mieszkanie 1 + 1 w malowniczym mieście Iskele Północny Cypr! Ten nowoczesn…
Cena na zgłoszenie
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Gastria, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 62 m²
Piętro 2
Bright 1 + 1 Apartament nad basenem w Caesar Blue 🌊☀️Przytulny i w pełni umeblowany apartame…
$120,726
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Agios Georgios, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Agios Georgios, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Powierzchnia 190 m²
Piętro 10/17
Przestronne 3 + 1 Apartament z widokiem na morze - Grand Sapphire, Block F2 🌊Przestronny apa…
$399,236
VAT
Zostaw prośbę
Penthouse w Trikomo, Cypr Północny
Penthouse
Trikomo, Cypr Północny
Penthouse w Caesar Resort II z 24- Miesiąc Interest- Plan płatności 🌴🌊Przestronny apartament…
$429,621
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 60 m²
Piętro 3/9
1 + 1 Apartament Just One Minute from Long Beach 🌊🏖Na sprzedaż: mieszkanie w pełni ukończone…
$108,032
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Flamoudi, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Flamoudi, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 90 m²
Piętro 1/2
Unikalne połączenie luksusu, komfortu i spokoju na północnym Cyprze.W sercu Tatlis, ulubione…
$264,380
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Land of Dreams Gallery
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 2/6
Apartament 2+1 na sprzedaż w kompleksie Sea Shell Widok na morze i dziedziniec W peł…
$113,382
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Apartamenty wielopoziomowe 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 2
Powierzchnia 95 m²
2- Sypialnia Townhouse w Royal Sun Residence, Long Beach 🌴🌊Przytulne 2-pokojowe kamienica (2…
$190,993
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 82 m²
Piętro 9/10
Na sprzedaż przestronny apartament 1+1 w kompleksie Caesar Resort, etap 6, budynek Arcadius,…
$88,381
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 30 m²
Northern Cyprus real estate: 1+1 apartment by the sea in Long Beach at Mackenzie Residence N…
$86,481
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Piętro 2/8
Położony w obszarze Iskele Long Beach, nasz projekt jest jednym ze specjalnych projektów, kt…
$111,965
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 65 m²
W pełni umeblowane 1 + 1 Parter Apartment - Royal Sun Elite, Long Beach 🌴Przytulny 1 + 1 apa…
$102,813
VAT
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Perivolia tou Trikomou, Cypr Północny
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 84 m²
Piętro 2/11
Oferta dnia!Gotowy apartament z dwoma sypialniami w największym kompleksie na Cyprze: 18 bas…
$121,178
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Land of Dreams Gallery
Języki komunikacji
English, Русский, Italiano
Telegram Napisz w Telegram
Mieszkanie 3 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 3 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 3
Sypialnie 2
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 76 m²
Piętro 1/10
Apartament 2+1 w Caesar Resort & SPA, Cypr Północny TRAFO i VAT opłacone. W pełni umeblow…
$100,043
Zostaw prośbę
Zamknij
Proszę, powiedz mi, że znalazłeś to ogłoszenie na Realting.com
Agencja
Cypr Północny & Gruzja Etazhi
Języki komunikacji
English, Русский, Deutsch, Polski, Türkçe
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 55 m²
Nieruchomość na Cyprze Północnym: stylowy 1 + 1 apartament w kompleksie Sea Life niedaleko L…
$93,277
Zostaw prośbę
Mieszkanie 4 pokoi w Spathariko, Cypr Północny
Mieszkanie 4 pokoi
Spathariko, Cypr Północny
Pokoje 4
Sypialnie 3
Liczba łazienek 2
Północny Cypryjski kamienica przyciągnie waszą uwagę!Przedstawiamy wam kompleks, którego głó…
$469,051
Zostaw prośbę
Mieszkanie 2 pokoi w Trikomo, Cypr Północny
Mieszkanie 2 pokoi
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 2
Sypialnie 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 74 m²
Piętro 3/13
Stylowy widok na morze 1 + 1 Apartament - Panorama Long Beach 🌅🌊Nowoczesny i przytulny 1 + 1…
$262,247
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Trikomo, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Trikomo, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 42 m²
Piętro 1
Umeblowane studio w Royal Sun Elite Residence, Long Beach 🌊Przytulny apartament jest dostępn…
$85,549
VAT
Zostaw prośbę
Kawalerka 1 pokój w Gastria, Cypr Północny
Kawalerka 1 pokój
Gastria, Cypr Północny
Pokoje 1
Liczba łazienek 1
Powierzchnia 52 m²
Studio ze śpiącą niszą w prestisyjnym kompleksie nadmorskim 🌊Na sprzedaż: stylowe i dobrze z…
$96,808
VAT
Zostaw prośbę

Typy nieruchomości w Iskele District.

penthouse’y
apartamenty wielopoziomowe
kawalerki
1 pokojowe
2 pokojowe
3 pokojowe
4 pokojowe

Parametry nieruchomości w Iskele District, Cypr Północny

z garażem
z Ogród
z Taras
z Widok na góry
z Widok na morze
z Widok na jezioro
z Pole golfowe
Tanie
Luksusowe
Realting.com
Udać się